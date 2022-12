El Pleno aprueba el convenio con la Xunta para el nuevo Chuac

El Pleno municipal de A Coruña acogió esta mañana el debate sobre el convenio con la Xunta de Galicia para la cesión de terrenos para construir el nuevo Chuac y las obras para sus accesos.



El concejal de urbanismo, Francisco Díaz Gallego, destacó la cifra que asumiría el Ayuntamiento, de más de 22 millones de euros (22.220.000). "Es la alcaldesa la que impulsa este proyecto", aseguró, "aunque al PP no le gusta que sea gracias al Ayuntamiento".



"El Concello sigue estando en el mismo punto que en 2019, buscando el acuerdo. Los hospitales no son solo continentes, también contenido. Es necesario personal", añadió, y reiteró que la Xunta tendrá "todo el apoyo municipal".



En el debate, Isabel Faraldo, concejala no adscrita, ya dejó claro que votaría en contra y calificó este acuerdo como "catastrófico proxecto".



Avia Veira (BNG) criticó la forma en la que se llevó a pleno este asunto, con carácter de urgencia y poco margen de reacción. "Non estamos en contra do Novo Chuac, pero a sanidade non precisa de máis investimento en ladrillo. Os servizos na cidade se prestan de forma insuficiente", afirmó. Anunció la abstención de su grupo parlamentario.



Por la Marea intervino María García, que también anuncio la abstención de su grupo. "Non estamos en contra de ampliar o Chuac, pero as cousas se teñen que facer doutro xeito. Hai persoal sanitario en condicións inhumanas", aseguró.



Posteriormente, tomó la palabra Miguel Lorenzo por parte del PP, muy crítico con el Gobierno municipal por la forma de convocar el Pleno. "No dan tiempo a preparar los temas. Es la forma de actuar de este Gobierno", espetó.



"Aquí puede haber un compromiso político, pero no lo hay económico porque no hay un Presupuesto aprobado o un futuro modificativo de crédito que incluya estas partidas", afirmó ya sobre el convenio con el Chuac. "Estamos vendiendo humo, esto es una inocentada. Nosotros estamos para sumar, pero esto no vale para nada sin Presupuesto", añadió.



El asunto fue aprobado con el apoyo de los populares y sin ningún voto en contra.