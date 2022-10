Los placeros se rebelan contra las obras de la plaza de Lugo

Los placeros del mercado de la plaza de Lugo se concentraron esta mañana, poco antes de las ocho, para protestar por la falta de información que reciben sobre las obras de la calle Compostela y Padre Feijóo, que temen que impida a sus clientes aparcar en la calle para hacer una compra rápida.

También protestaban por la falta de información. Hasta allí acudieron rápidamente el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, y la de Mercados, Diana Sobral Cabanas, para tratar de apagar el fuego. Según, la alcaldesa, Inés Rey, lo consiguieron: "Tenían ya la información que se había facilitado a través de la asociación de placeros y, además, de manera individualizada, han hablado con ellos".

Según Rey, los dos concejales aplacaron a los placeros explicándoles los detalles de la obra: "En principio no hay mayor problema, y saben que las puertas del Ayuntamiento están abiertas". Pero no es la única obra polémica: muchos vecinos de la calle de Emilia Pardo Bazán, cuyas obras comienzan hoy, no están a favor de la peatonalización.

La alcaldesa, Inés Rey, reconoce que están en contra, pero recuerda que mantuvieron "numerosas reuniones por separado" para tratar de dar solución a la situación de provisionalidad causada por la padnemia: "Lo hacemos pensando en el bien de los vecinos, en la calle, con una delimitación clara de las terrazas con un sistema de chinchetas y accesibilidad plena a los portales".

Recuerda que se admitieron muchas sugerencias de los vecinos, y que ya nada puede detener su ejecución, que se prolongará durante tres meses. "Traamos de consensuar al máximo posible la obra con los vecinos, pero si me dicen si se puede consensuar al 100%, la respuesta ya lo sabemos", concluyó la alcaldesa.