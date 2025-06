El parque del Agra do Orzán: 25 años de lucha por un trozo de tierra

En 2022 se abrió el Bosque de Breogán, un espacio ubicado a la entrada de la urbanización del mismo nombre, en el cementerio de Feáns, que suma 27.000 metros cuadrados de espacio verde. Ha sido, de momento, la última gran expansión verde de la ciudad, dado que no se ha producido ningún avance significativo hasta hoy. En los últimos años, no había dejado de incrementarse la superficie verde por habitante en A Coruña hasta los 12,5 metros cuadrados.

Aunque no existe un estándar fijado para determinar cuánto espacio verde debe tener una ciudad por cada vecino, se suele tomar como medida entre diez y quince metros por habitante. En

diez años, cada residente de la ciudad ha ganado casi tres metros cuadrados.