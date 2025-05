La cesión del terreno del Observatorio a A Coruña puede hacerse realidad este mismo año

Durante años, los vecinos del Agra do Orzán, una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad, han demandado su propia zona verde: el Parque del Observatorio. A día de hoy, la zona verde que rodea a la sede de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) suele estar cerrada al público, pero hubo un tiempo, merced a un acuerdo, en el que los vecinos podían pasear por la zona y disfrutar de las vistas que ofrece de la ciudad y de la bahía del Orzán. Y quizá estos tiempos vuelvan muy pronto, puede que este mismo año: el Ayuntamiento ha solicitado al Estado la concesión de esos terrenos. En realidad, la petición se hizo el año pasado, pero la proverbial lentitud de la burocracia es la responsable de que se esté tramitado todavía, según la respuesta del Gobierno a la pregunta del diputado del BNG Néstor Rego.



No se trata de un simple acuerdo bilateral entre el Ayuntamiento y Aemet. Patrimonio del Estado, que depende de la Agencia Tributaria, también tiene mucho que decir, así que está elaborando un informe. Técnicamente, no se puede entregar una propiedad pública, ni siquiera a otra administración. Por eso la figura por la que se ha optado es la concesión demanial. Esto significa que se cede (no se entrega) de forma temporal el terreno al Ayuntamiento. Por supuesto, el plazo puede ser muy largo, y renovarse periódicamente, así que, a efectos prácticos, la ciudad sería propietaria de esta nueva zona verde.



5.000 metros

cuadrados tiene la superficie que Aemet cederá al Ayuntamiento para crear el parque



El Ayuntamiento había prometido que en el pasado ejercicio se derribarían los muros de las calles Canceliña y Páramo, que separan la zona ajardinada de las calles, e incluso había reservado 120.000 euros para llevar a cabo este proyecto pero nunca llegó a ejecutarse, a pesar de que, en 2023, el Ayuntamiento y Aemet firmaron un protocolo con una duración de cuatro años para derribar los muros. “Gracias a los vecinos por su paciencia, por las décadas de espera y por tener la fuerza de mantener viva una demanda”, declaró la alcaldesa, Inés Rey, tras la firma.



Hay que señalar que la entrega de la zona verde a la ciudad no implicaría el traslado de la sede de Aemet. Por lo menos, de momento, sino que probablemente se entregaría la parcela principal, de más de , que es la que los vecino5.000 metros cuadradoss solían utilizar.



Protestas



Durante años, se ha podido ver a los vecinos concentrándose en María Pita cuando se celebraba un pleno, parapetados tras una pancarta que exigía el “Parque da Agra”, como lo llaman ellos. Llevan deseando que se haga realidad desde hace 40 años.



En febrero de este año, la alcaldesa adelantó que la entrega de los terrenos “es un camino largo que está a punto de culminar” y que probablemente ya habría terminado si no fuera por el cambio de ministerios tras las elecciones adelantadas de 2023. Un retraso más para la caída del muro que separa a los vecinos del jardín prometido.