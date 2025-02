¿Qué le parece el nuevo Camino del Cura a los vecinos de Los Rosales?

La relación entre el Ayuntamiento y los vecinos de Los Rosales respecto al Camino del Cura es algo así como la recurrente pregunta de: “¿Falta mucho?” de la niña a sus padres desde el asiento de atrás de un coche. En este caso, la joven serían los residentes y a la pregunta en cuestión habría que añadirle “para la urbanización del Camino del Cura”. Los conductores representarían a los encargados de llevar los mandos de la ciudad. Es decir, el Gobierno local. La cuestión es que, después de 13 años, el viaje ha llegado a buen puerto y el Ayuntamiento ha anunciado, tal y como adelantó El Ideal Gallego, que una partida de 610.000 euros servirá para asfaltar la senda, actuar sobre su entorno y cambiar el sistema de iluminación. Sin embargo, ni aún así la felicidad es completa entre quienes han visto cumplida su demanda más longeva.



Es también como cuando se hace una larguísima carta a los Reyes Magos: lo que se cumple está muy bien, pero muchas veces el inconformismo tiende a sobredimensionar la ausencia. “Nos gustaría consultarlo con los vecinos antes de hacer una valoración más profunda, porque la directiva no dejamos de ser ocho personas, pero no queremos que pase como en A Sardiñeira, las Casas de Franco o el parque del Observatorio: nos hubiera gustado que vinieran y se lo presentaran a los vecinos antes de dar el visto bueno”, indica Fernando Carrillo, presidente de la asociación que representa los intereses del barrio. “Por ejemplo, no queremos las moreras y sí árboles poco frondosos que manchen mucho menos el suelo”, añade Carrillo. Por su parte, Inés Rey subrayó: “Somos conscientes de que es una intervención esperada desde hace tiempo".



Reunión

La asociación mantendrá mañana una reunión con la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, para tratar entre otros aspectos la reforma del Camino del Cura. “Hay cositas que se pueden subsanar sin hacer un gasto previo para después tirar el dinero. Que no haya dudas de que nos alegramos de que se haga la obra, pero sólo pedimos que antes se contacte con nosotros”, insiste el presidente, que también pondrá sobre la mesa los matices de sus asociados para el acceso en la zona de Maderas Peteiro.



Sea para alabarlo, en la mayoría de los casos, o incluso para desconfiar, dados los 13 años de antecedentes en el caso de los más escépticos, la noticia adelantada por este diario fue el tema de conversación en la mayoría de tertulias d la zona en las últimas horas.