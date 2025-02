Frialdad, recelo y desconocimiento en los barrios de A Coruña respecto a los presupuestos

Sucede que cuando toca repartir dinero todo el mundo quiere el trozo más grande del pastel y que, una vez se lo ha comido, le sabe a poco. Si se cambia la levadura por las arcas municipales se puede establecer como caso paradigmático el de los presupuestos municipales, con los que pocos o muy pocos parecen mostrarse ilusionados. El Ideal Gallego ha pulsado la opinión de más de una decena de asociaciones vecinales y federaciones de estas y apenas un par de ellas dicen estar satisfechos.



El sentimiento mayoritario entre los vecinos es de recelo, de que una cosa es lo que plasman el papel y las palabras y otra es ver las excavadoras trabajando a pie de campo. De algo muy parecido se quejaron en este mismo diario los residentes en las Casas de Franco, con la obra parada durante los últimos meses. Todo eso contrasta con los 53,7 millones de euros que se llevará el Plan de Barrios para los próximos tres años y las palabras de decidida prioridad por parte de la alcaldesa.



Finalmente, en este caso parece que se ha dado también un problema de comunicación, ya que muchos representantes de las asociaciones vecinales ni siquiera sabían de qué iban los presupuestos, qué partida tienen o si ya han sido aprobados. Y a eso que a muchos les espera una lluvia de euros.

Luisa varela (Federación de asociaciones)

“En las inversiones que hay anunciadas existe alguna partida que queremos analizar más detenidamente”

“Estuvimos echando un vistazo a los presupuestos, pero tenemos que dedicar un poco más de tiempo para poder hacer una valoración. En los próximos días realizaremos una valoración, ya que tenemos que exponerlo en la directiva. En las inversiones que hay anunciadas existe alguna partida que tenemos que estudiar más detenidamente. En cuanto podamos dar una versión más pormenorizada como Federación lo haremos”. La dirigente lleva varias reuniones con las asociaciones en los últimos días.

ACAV (Agr. coruñesa de asociacións)

“Inés Rey recoñece que é a primeira vez en cinco anos e medio que pensa ocuparse dos barrios”

O proxecto do orzamento 2025 que anunciou Inés Rey asegura que se trata de “o primeiro que contén un plan de barrios e conta cun investimento específico de 53,7 millóns de euros”. “Recoñece que é a primeira vez, en cinco anos e medio, que pensa ocuparse dos barrios aínda que destine 17 millóns menos co ano pasado. O da oficina de barrio soa a publicidade para gañar o voto dalgún partido”.

Los Rosales

“Estamos hartos de falsos anuncios y promesas por parte del Ayuntamiento”

“Estamos hartos de las falsos anuncios y promesas por su parte, llevamos muchos años esperando por el arreglo de la salida de emergencia de la escuela infantil pero también esperamos por el camino del cura, el arreglo del centro cívico y la biblioteca, de la ladera del monte de San Pedro, de la rehumanización de la calle Simón Bolívar, del arreglo de zonas verdes y un plan de seguridad vial”.

Oza, Os Castros y A Gaiteira

“Oficialmente no sabemos qué partidas hay para nuestros barrios”

“Tuvimos una reunión con la concejala de barrio con los principales problemas de la zona para que se incluyeran en los presupuestos de este año y solicitamos una reunión con Lage Tuñas para hablar de ellos y del borde litoral, pero oficialmente no sabemos qué partidas hay para nuestros barrios, solo las inversiones que quedan por hacer”.

Sagrada Familia

“No tenemos ni idea de los presupuestos ni de las oficinas de barrio”

“No tenemos ni idea de los presupuestos, y tampoco lo que nos corresponde a nosotros como asociación y al barrio en inversiones. Tampoco hemos escuchado nada de las oficinas de barrio. Ahora mismo, estamos a vueltas con el tema de la organización de las fiestas de barrio, algo a lo que, por otra parte, ya dimos el visto bueno a la reforma.

A Zapateira

“Que sepamos, no existe ninguna inversión proyectada en nuestro barrio”

“Que nosotros sepamos o que estemos enterados (puede ser error nuestro), no existe ninguna inversión o ningún proyecto para A Zapateira en los presupuestos municipales de cara a este año 2025. En general, la forma de actuar que existe por parte del Gobierno local sigue siendo irse a las grandes obras en el centro de la ciudad y olvidarse por completo de los barrios”.

O Birloque

“En nuestro barrio no hay nada, ni se le espera; siguen sin inaugurar el centro cívico”

“En nuestro barrio no hay nada ni se le espera. Siguen sin inaugurar el centro cívico de la avenida de Glasgow y la gente mayor está disipada por ahí. Si no inauguran algo que ya hace meses que se terminó, qué porras van a hacer. Este mes se van a acabar las tonterías y vamos a dejar en evidencia al Ayuntamiento. Se acabó”.

Orzán

“Las oficinas de barrio nos parecen una inversión inútil y propagandística”

“Seguimos esperando que nos arreglen las aceras, repongan bancos, papeleras, bolardos, señales borradas o destrozadas o el asfaltado de cruces como el final de la calle Orzán. En cuanto a las oficinas de barrio, nos parece una inversión inútil que solo valdría como propaganda; ¿nos quieren decir ahora que una oficina de barrio solucionaría problemas?”

O Ventorrillo

“Estábamos muy preocupados porque las noticias en las últimas semanas no eran muy alentadoras”

“Estábamos preocupados porque en las últimas semanas las noticias respecto a los presupuestos no eran muy alentadoras. Son más de 50 millones de euros para los barrios y eso es bueno. Hay mucha gente mayor en esta zona y creemos que una de esas oficinas de barrio será para el Ágora. Hemos podido conocer algunos de esos proyectos y uno será la reforma integral del parque de la guardería, es algo que era muy necesario para todos los vecinos”.

Os Mallos

“O investimento na intermodal será un xeito de rehabilitar parte de noso barrio”

“Cualificamos moi positivamente estas boas novas, xa que o investivemento na intermodal será un xeito de rehabilitar tamén a parte alta do noso barrio, que semella que queda sempre esquecida. Por outra banda, o feito de desprazar oficinas locais, de facilitar que se poidan facer xestións máis preto da veciñanza, será algo valioso, sobre todo para a xente de máis idade, ou traballadores. Confiamos en que non supoña un paso atrás á hora de mellorar a conexión por transporte público”.

Labañou

“Non analizamos o tema nin vimos máis alá de titulares, pero pediremos unha reunión co Concello”

“Respecto aos presupostos municipais temos que dicir que non vimos máis alá dos titulares dos medios de comunicación, pero a pregunta de El Ideal Gallego deu a idea para pedir unha reunión coa concelleira de cara ao futuro ou ás vindeiras semanas para ver que meteron de Labañou nos presupostos municipais de cara a este ano”. La asociación vecinal siempre ha tenido la movilidad entre sus grandes retos y prioridades y en ese sentido irán las peticiones.

Novo Mesoiro

“De nada vale anunciar cosas si luego no se llevan a cabo, como sucedió con nuestra biblioteca”

“Básicamente es un copia y pega de los presupuestos del año pasado. Se anunció el año pasado una inversión de 1,5 millones de euros para una biblioteca, lo mismo que en 2025. En el año 2022 también se presupuestó el estudio de una biblioteca y todos los meses hablaba con Alcaldía preguntando cómo iba el tema, hasta que en diciembre nos dijeron: ‘Este no es vuestro año’. De nada vale anunciar cosas si luego no se llevan a la práctica, no tiene sentido alguno”.

Elviña

“Es un corta y pega respecto a otros años y no vemos inversiones en nuestro barrio por ningún lado”

“Es un corta y pega respecto a años anteriores y lo que no vemos es inversiones en Elviña por ningún lado. Lo que se debería haber hecho para invertir en los barrios es reunir a las asociaciones de vecinos y acordar un reparto por barrios. Es cierto que la obra en la plaza del Pintor Laxeiro tiene una inversión, pero parece la obra de El Escorial. Respecto a las oficinas de atención al ciudadano, ya se hicieron en su momento y supuestamente funcionaba, pero eso se acabó. Es un poco una tontería”.