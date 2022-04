La ONCE reclama con una campaña el acceso de perros guía al transporte público

Un total de nueve perros guía de la ONCE acompañan durante estos días a otras tantas personas ciegas de A Coruña, “aportando plena autonomía y seguridad en sus desplazamientos al convertirse en los ojos de quien no puede ver”, explica la entidad, que reclama que estos animales puedan acceder al transporte público en todas las ciudades.



Con motivo del Día Internacional del Perro Guía, que se conmemora mañana, piden su derecho de acceso al transporte público junto a las personas ciegas en igualdad de condiciones, bajo el lema “En el transporte, también somos uno”.

















“Las leyes de cada comunidad autónoma reconocen a las personas usuarias de perro guía el acceso a transportes como los autobuses, taxis, VTC, metro, tren, barcos o aviones, un aspecto a veces desconocido por la sociedad y que, en ocasiones, genera problemas a la persona ciega a la hora de poder desplazarse con plena autonomía en su vida diaria”, apuntan. Por ello la Fundación ONCE del Perro Guía ha intensificado su contacto con las principales entidades representativas de estos medios de transporte y pide a la ciudadanía “que ayude a conocer este derecho, que también posibilita su acceso a espacios o establecimientos públicos o de uso público”.



ONCE recuerda que los perros guían a la persona ciega con el arnés que los identifica y permite hacer su labor diaria, un elemento fundamental que no se debe quitar en los controles de seguridad de acceso a cualquier medio de transporte como el avión o el tren.



“En un entorno cada vez más complejo, la necesidad de moverse con independencia y seguridad obliga a las personas ciegas a apostar cada vez más por una solución ágil y fiable: el perro guía”, alegan. Con motivo del Día Mundial de este animal, cinco millones y medio de cupones se despachan mañana con una ilustración conmemorativa.