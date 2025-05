OBK | “Estoy en una etapa disfrutona donde las canciones tienen un color que recuerda a nuestra juventud”

Este sábado, el Palacio de la Ópera se viste de nostalgia con la llegada de OBK (21.00 horas). El propio Jordi Sánchez reconoce que abraza este revival, pero que en sus conciertos también busca que el público lo conozca más en detalle.

¿Qué puede esperar el público del Palacio de la Ópera?

Intentaré que la gente conozca un poco más a fondo lo que significa OBK, en todos los aspectos, no sólo el musical, que creo que todo el mundo conoce la trayectoria de OBK a nivel de discos, canciones, muy populares muchas de ellas. Pero con los directos estoy viviendo ahora una etapa muy feliz. Después de 30 años de carrera y con todo el revival de los 90, es un buen momento para seguir viendo esa actitud que siempre he tenido desde el principio, esa pasión que siempre he tenido por la música.

Habla de ese revival de los 90, ¿por qué cree que el público vuelve a pedir esta música ahora?

Soy de esa generación, yo soy como la gente que va a los conciertos, soy una persona que tiene un bagaje vital donde la música es muy importante. Es la compañera de viaje de tu vida. Todos tenemos cerca de 50 años, algunos más, otros están a punto de llegar, es una generación que ya ha tenido hijos, se ha casado, se ha separado, ha vivido... y, de alguna manera, estamos en una etapa disfrutona, donde esas canciones que nos acompañaron de adolescentes ahora tienen un color y un mensaje que siempre nos recordarán a nuestra juventud. Es una época disfrutona. Por eso ese éxito y ganas de disfrutar y de celebrar la vida. Me incluyo, por supuesto.

En su caso, no solo atrae a ese público que ya le seguía en los 90, también acuden a su llamada los hijos de esa generación.

Exactamente. Porque esos papis se han encargado de poner canciones de OBK en casa, en el coche, donde sea (ríe). Y hay mucha gente joven que me comenta que me han escuchado mucho en casa y me hace muy feliz ver a esas nuevas generaciones, adolescentes, niños, que vienen a los conciertos con esa mirada de ilusión, cantando esas canciones que nunca hubiera pensado que iban a llegar tan lejos. OBK siempre ha sido así, puro corazón, para lo bueno y lo malo. Estoy muy feliz de no perder esa ilusión que te decía al principio y seguir manteniendo los pies en la tierra. Soy un privilegiado por tener el cariño del público.

Son 34 años de carrera. ¿Cambiaría algo o ha salido todo mejor de lo que imaginaba?

Nada. Muchísimo mejor de lo que hubiese imaginado. Piensa que nuestro primer disco se llamaba ‘Llámalo sueño’, que era el sueño de dos chavales que hacían música electrónica en su habitación y, de repente, sin apenas ensayar, vendían 400.000 discos. Nos explotó en la cara y, de repente, a ponerse las pilas. Ha sido un trabajo honesto, de corazón, para lo bueno y lo malo. En una carrera larga, ha habido momentos bonitos y menos bonitos, pero donde más se aprende y de donde sacas lo mejor es en los menos bonitos. Es fundamental que vengan problemas, en una carrera o en la vida, porque la vida no es felicidad absoluta todos los días, es resolver problemas. En un proyecto musical es lo mismo, resolver problemas y, de ahí, sacar lo mejor de ti. En ese sentido, OBK ha salido ganador, porque son muchísimos años viviendo de la música y eso no se consigue con una sola canción.

¿Podremos escuchar música nueva en un futuro próximo?

Sí, sí. Ha llegado ese momento que todos deseaban y que no he forzado. He estado diez años sin sacar nada, sin ganas de ir al estudio, como saciado. Estoy trabajando de nuevo, con ilusión. Tengo varias canciones cocinándose, a fuego lento. Siempre he hecho las cosas para mí y luego, gracias a Dios, he tenido la suerte de que el público acompaña. Las cosas tienen que ser personales para que sean auténticas.