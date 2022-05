El número de funcionarios de María Pita se incrementará un 10%

La Administración pública es uno de los sectores con una oferta de empleo más estable, pero eso no significa que no acuse las crisis económicas y los recortes a los que obligan. En el caso del Ayuntamiento, en los últimos diez años ha sufrido una ligera reducción de personal, de en torno al 7%: en el último cierre eran 1.540 cuando en 2011 eran 1.644. El 11 de este mes, la Junta de Gobierno Local aprobó una oferta pública de empleo que incluye 70 plazas de acceso libre y que se suma a otra convocatoria en enero de 89 plazas de libre acceso. Eso significa aumentar la plantilla un 10%, aunque este aumento no tiene en cuenta las jubilaciones..



Hay que tener en cuenta que la gran mayoría son funcionarios de carrera, cuyo número apenas descendió en ocho estos diez años, mientras que los interinos han crecido pero, igualmente, de forma leve, pasando de 283 a 309, mientras que el número de eventuales apenas ha variado, y es menos de 30. Pese a todo, los sindicatos consideran que falta personal. En su comparecencia del 11 de mayo, la alcaldesa recordó también su compromiso con la estabilización del empleo municipal, por lo que la oferta incorporar 33 plazas de operación interna. En el BOE del 28 de diciembre, se publicó la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público tras aprobarse el día 24.









También se ha encargado un estudio para elaborar un nuevo catálogo de la plantilla municipal





La informatización, la externalización de servicios, y la baja tasa de reposición de efectivos puede explicar el ligero descenso. En todo caso, la situación cambiará pronto, porque el Ayuntamiento ha anunciado dos ofertas de empleo público. Pero no solo se trata de eso: la mesa de contratación aprobó el 13 de mayo contratar un estudio de cara a la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) el documento marco que recula la estructura de empleos y sus funciones dentro la administración municipal. Se trata de una medida que satisface a los sindicatos, que llevan años denunciando que la RPT está obsoleta. Desde la CIG, señalan, además, que el documento actual, que se redactó en 2006 tenía fallos ya desde su origen porque, aunque se supone que es n documento puramente técnico, depende en gran medida de los criterios por los que se guíe el Gobierno local.









Anterior RPT





Los sindicatos recuerdan que para la redacción del primer RPT el Gobierno local, en ese momento en manos del socialista, Javier Losada, no contó con ellos. Para el gusto de la CIG, en el documento actual existen demasiadas diferencias entre cargos que se sitúan en la misma escala, pero que reciben remuneraciones distintas: “Non pode haber quince o vinte postos distintos de auxiliar administrativo, porque a súa valoración non se corresponde co traballo que se fai”.



Los sindicatos recelan de que se encargue a una empresa externa esta tarea y consideran que proceso normal de organización de RPT se puede realizar en la propia administración. Pasa por a) un análisis da estructura, b) propuesta de un organigrama nuevo, centrándose en la valoración de los puestos y c) Valoración de la ficha



Pero como reconocen desde el propio sindicato nacionalista, no es tan fácil como parece, porque para saber exactamente que se espera de un puesto de trabajo y cuáles deben ser sus competencias, “habería que preguntarlle ao traballador o qué facía, ao xefe qué lle mandadra facer e o político que quere que faga”, por loq ue las arbitrariedades son fáciles de cometer.