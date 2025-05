Nuevas normas de movilidad en A Coruña: prioridad para el peatón y los ciclistas

La movilidad en A Coruña se basará en una pirámide invertida en la que los peatones y los ciclistas tendrán prioridad frente al transporte público y el vehículo privado. La Junta de Gobierno, en una sesión extraordinaria, dio luz verde este viernes su proyecto de ordenanza de movilidad sostenible, que tendrá que aprobarse en el pleno.

El texto fusiona y adapta la normativa individual en una única ordenanza adaptada a la nueva realidad actual. Por lo tanto, quedarán derogadas las ordenanzas de hace 25 años. La alcaldesa, Inés Rey, señaló que la movilidad peatonal tendrá prioridad, "frente al resto de alternativas, sin dejar de lado el refuerzo en el uso del transporte público". El objetivo, señaló la regidora, es "promover un modelo de ciudad más sostenible y seguro", así como un reparto "más justo del espacio".

La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, explicó los detalles de la ordenanza, que incluye novedades con respecto a las bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP). Los usuarios de las primeras que tengan menos de 16 años deberán utilizar casco obligatoriamente y el uso de auriculares queda prohibido. Además, solo podrán circular por el carril bici, acera-bici (como puede ser la plaza de Ourense) o, en caso de no contar con este tipo de asfalto, por la carretera. Subir a la acera y circular por ella queda, por lo tanto, prohibido, excepto para los menores de doce años acompañados de personas adultas a pie.

Los VMP, por su parte, no podrán ser utilizados por menores de dieciséis años y "nunca" podrán circular por la acera. El casco será de uso obligatorio. La nueva normativa también ampliará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), implantada en la Ciudad Vieja y La Marina en 2022. Ahora se extenderá a O Parrote y calles de Pescadería. El texto abre, a su vez, la posibilidad de que la zona ORA gane terreno "donde haya dificultades de acceso para residentes". Así, se podrían fijar horarios adicionales, como sería de noche, al mediodía o durante el fin de semana y los vehículos que transporten a personas con movilidad reducida quedarían exentos de pagar una hora al día. Este punto, explicó Díaz, no está definido todavía, pero también plantea que las motos y ciclomotores no puedan estacionar en la zona ORA.

Por último, la ordenanza plasma que los autobuses "deberán apostar por el empleo de energías o combustibles no contaminantes" y se abre la posibilidad de "la vuelta del carril bus en lugares en los que sea preciso".