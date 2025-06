Las Fiestas de María Pita suman una nueva voz: Bonnie Tyler cantará el 2 de agosto

El calendario estival, en lo musical, sigue sumando fechas y nombres. Si el pasado enero sabíamos que el agosto coruñés contará con la presencia de Baiuca y de Luar na Lubre y hace unos días supimos que a la lista se unía O’funk’illo, hoy conocemos que también tendrá acento galés: Bonnie Tyler será una de las voces de las Fiestas de María Pita.



La artista galesa se subirá al escenario de la plaza en la primera semana de festejos. En concreto, su actuación está prevista para el 2 de agosto.



Bonnie Tyler se suma así a un calendario festivo que ya se comenzó a fraguar en enero, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Fue allí donde la alcaldesa, Inés Rey, además de anunciar a uno de los cabezas de cartel del Morriña Fest (Residente), avanzó que Baiuca abriría las Fiestas y que Luar na Lubre, que celebra su 40 aniversario, actuarán en la playa de Riazor, en el marco de una nueva edición del Festival Noroeste.



De este modo, a golpe de marzo, empieza a coger forma el calendario de agosto, del que menos se sabe, por ahora, en comparación con todos los conciertos y festivales que ya ha confirmados para el mes de julio en el Coliseum y en el puerto coruñés.

Trayectoria



Bonnie Tyler publicó el pasado año un disco en directo, un conjunto de 17 canciones grabadas durante un concierto en Berlin. Es el último trabajo de larga duración desde que en 2021 estrenara sus últimos dos discos: un recopilatorio (‘The East West years 1995-198’) y ‘The best is yet to come’. Más recientemente, en concreto este mismo año 2025, publicó su último sencillo, ‘Yes I can’.

Se sumará a la presencia ya confirmada de Baiuca en la plaza

y de Luar na Lubre en el Noroeste



De este modo, en agosto, los coruñeses podrán disfrutar de la voz que tantas veces ha entonado temas como ‘Holding out for a hero’, ‘Total eclipse of the heart’, ‘If you were a woman (and I was a man)’ y ‘It’s a heartache’ (esta última escuchada en directo este pasado diciembre en el Coliseum en la voz de Rod Stewart).



Fue uno de esos temas, ‘Total eclipse of the heart’, el que le valdría un ascenso al estrellato en la década de los 80. Su característica voz, comparada en multitud de ocasiones con la de Rod Stewart, la llevaría a colaborar con numerosos artistas como Cher, Meat Loaf, Andrea Boccelli o Mike Oldfield, entre muchos otros, siendo este último con el que colaboraría en su álbum ‘Islands’, al que aportaría su voz.

Pasado en Galicia



Con la visita de agosto a A Coruña, Bonnie Tyler acabaría la suerte de ‘tournée’ que comenzó en 2021 por las tres ciudades de la provincia: Santiago en diciembre 2021 (Fontes do Sar), Ferrol en julio de 2022 (puerto de Curuxeiras) y ahora en la urbe herculina para rematar.



La de Ferrol fue su última visita a Galicia, aplazada además a causa de la pandemia de covid-19, ya que su actuación estaba prevista originalmente para un par de años antes. Ahora se estrenará en A Coruña, donde las voces del Reino Unido ya le han sentado las bases.

Músicos británicos



Y es que, tal y como recordábamos días antes de la visita de Rod Stewart al Coliseum el pasado diciembre, son muchos los artistas y bandas que han actuado en A Coruña en los últimos 50 años.



Desde los característicos Osibisa, hasta la despedida de Stewart, pasando por Mark Knopfler, Tom Jones, Iron Maiden, Robert Plant, The Cure, James Blunt, Texas, Crystal Fighters o Primal Scream (estos cuatro últimos vinculados también a las Fiestas).