Navidad en A Coruña y su área | Qué hacer el 19 de diciembre: Papá Noel se multiplica y estará en María Pita, Arteixo y Los Rosales

Estas son algunas de las actividades navideñas de este miércoles en A Coruña y su área metropolitana:

Papá Noel visita María Pita: El Palacio Municipal acogerá de de 17.00 a 21.00 horas la visita de Papá Noel, a quien los niños podrán hacer llegar sus cartas y deseos navideños. Además, Papá Noel estará también en la planta baja del Centro Comercial de Los Rosales a las 17.30 horas.

Dentro de la programación navideña del Ayuntamiento, a las 17.00 horas habrá en el Ágora Música no Nadal con corales de los centros cívicos. Al palco de la música de Méndez Núñez llegan este jueves a las 19.00 la Asociación Cultural Pandereteiras Sen Fronteiras y a las 20.00 el Orfeón Herculino.

Grandes del Góspel recordará en la Navidad del 2024 en el Palacio de la Ópera la figura de Tina Turner en el 50 aniversario de la grabación de “The Gospel According To Ike & Tina Turner”. El repertorio del concierto, a cargo de The South Carolina Góspel Choir, dirigida por el Reverendo Michael Brown, incluirá una selección de temas del disco, algunos temas célebres de la gran cantante y clásicos del góspel interpretados con el inconfundible estilo soul de South Carolina.

En la Casa de los Juguetes, que abre de 11.00 a 18.00, se siguen recogiendo productos a cambio de cupones para usar en la tienda.

En María Pita continúan los espectáculos de luz y villancicos en las tres coronas instaladas en la plaza. Serán a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas. Además, en el Palacio Municipal se puede visitar el belén, que este año presenta a Sito Sedes como nuevo 'habitante'. El belén está abierto todos los días de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas excepto el 24 de diciembre, de 11.00 a 14.00; el 25 de diciembre, de 17.00 a 20.00; el 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00; el 1 de enero, de 17.00 a 20.00; el 5 de enero, de 11.00 a 14.00; y el 6 de enero, de 17.00 a 20.00.

La Asociación de Vecinos Elviña 2 Fases organiza un concierto solidario de Navidad a beneficio del Banco de Alimentos. "Panxoliñas e temas tradicionais" llegarán a la Biblioteca Pública González Garcés este jueves, 19 de diciembre, a las 18.30 horas, con la Asociación Cultural Nós Brigantium y las pandereiteiras Vento Mareiro. La entrada será una bolsa de alimentos no perecederos, que se donará al Banco de Alimentos.

El Coro del Conservatorio Profesional Presto Vivace interpretará grandes clásicos musicales de la Navidad incluyendo temas gallegos y canciones del panorama nacional e internacional. El coro, formado por niños de edades comprendidas entre los 8 y los 13 años, estarán acompañados de pequeños talentos de la batería y de jóvenes voces solistas. La actuación se llevará a cabo en la plaza de A Cubela, a las 19.00 horas.

En el Zara de la calle Compostela está instalada la Pop Up navideña de la marca, con una tienda hecha para disfrutar con todos los sentidos: un gran árbol, uma máquina de escribir para mandar la carta a Papá Noel y los Reyes, una casa de muñecas, cuentos navideños, una gran jaima llena de osos de pelyche y hasta churros y chocolate.

La parroquia de Santa Margarita coloca su belén desde el 8 de diciembre al 5 de enero, en horario aproximado de 11.00 a 12.30 horas.

Los clientes habituales del Sporting Club Casino podrán toparse con una curiosa escena: el enorme belén de más de 300 figuras que sus empleados han colocado en la planta baja del establecimiento. Está abierto de 09.00 a 22.00 horas, el horario de apertura del centro.

Bribes inauguró el belén viviente. El domingo 15 de diciembre, Bribes inauguró su belén viviente que podrá verse de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, en la Horta do Mosteiro.

Arteixo tiene en marcha la exposición "A terra e o mar" de Dolores Martínez. Es en el centro cívico cultural Manuel Murguía y está abierta hasta el 10 de enero. Además, este jueves reabre el mercado navideño en el Paseo Fluvial de la Iglesia. Será de 16.30 a 20.30 horas. También regresa Papá Noel a Arteixo en su Casiña del Paseo Fluvial de 17.30 a 20.30.

Oleiros cuenta con atracciones navideñas, en este caso, en la plaza Esther Pita de Santa Cruz . Están abiertas de 16.45 a 21.30 horas. Mientras, en la Polideportiva de la avenida de la II República, en Perillo, está abierta la pista de hielo de 16.45 a 21.30 horas. Cuesta 6 euros la media hora (alquiler de patines incluido) y es obligatorio llevar guantes. En Oleiros, la biblioteca Municipal María José Trincado de Mera acoge los 'Contos de Nadal' de Ramiro Neira, mientras que en la Biblioteca Municipal Ánxel Fole de Nos estará Paco Nogueiras con 'Brinca vai!'. En ambos casos es a las 18.30 y se necesita reserva previa en el 981610000.

En Bergondo puede visitarse el belén de Playmobil más grande de Galicia. Según explican, este nacimiento, situado en la nave de la empresa Genesal Energy, en el polígono industrial, ocupa un espacio de 30 metros cuadrados y tiene más de 1.000 piezas. El belén lleva más de 50 horas de montaje y es muy original, inspirado en A Coruña y en las aventuras de Astérix.

Betanzos instala su belén del 10 de diciembre al 14 de enero en el Edificio del Liceo. Está abierto de lunes a viernes desde las 18.00 horas y los sábados y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y desde las 17.00. Se trata de un nacimiento móvil que representa con narración grabada la historia, geografía, etnia y actividades diversas.

Son una treintena de artista los que participan entre el 12 de diciembre y el 7 de enero en la exposición colectiva de pintura de Navidad de la Asociación de Artistas Plásticos Galegos (Arga). El espacio coruñés, situado en la calle Costa Rica, número 1, permite visitar la muestra de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de martes a viernes de 18.00 a 20.30 horas. Entre los artistas que expondrán están Álvaro Carracedo, Ángeles Bello, Chelo Ferreiro, Demoreiras, Elena Nasipova, Faginas, Jorreto, Lola Saavedra, Novais, P.G. Santín o Ramón Astray.