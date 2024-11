'Tina Turner Happy Days' by the South Carolina Gospel Choir

Grandes del Góspel recordará en la Navidad del 2024 la figura de esta leyenda de la música popular en el 50 aniversario de la grabación de “The Gospel According To Ike & Tina Turner”. El repertorio del concierto, a cargo de The South Carolina Góspel Choir, dirigida por el Reverendo Michael Brown, incluirá una selección de temas del disco, algunos temas célebres de la gran cantante y clásicos del góspel interpretados con el inconfundible estilo soul de South Carolina.





