Naturgy rebajará la 'tensión' por los cables de O Martinete

Después de más de una década entre cables de baja y media tensión los vecinos de O Martinete ven la luz al final del túnel. Y es que el delegado de Unión Fenosa Distribución en A Coruña, Emilio Castro, visitó en la mañana de ayer el barrio para inspeccionar el estado de las instalaciones y trasladó personalmente a los vecinos la intención de adecuar las mismas desde la próxima semana.



El lado negativo de la historia es que los problemas no se solucionarán de forma total, ya que la competencia de Naturgy en el problema es limitada, tal y como explican fuentes de la compañía: “Los trabajos de adecuación de la red están programados para la semana, pero también nos encontramos cables telefonía y otros servicios, o el caso de una promotora de de viviendas que dejó todo de repente y no se llegaron a ceder algunas instalaciones a la distribuidora”. Por lo tanto, al no estar cedidas, no puede existir intervención sobre las mismas.

Los vecinos se han acostumbrado a sortear cables en su caminar



La principal discrepancia entre la forma de actuación de Naturgy y los deseos de los vecinos pasa por la forma de actuación. Los residentes abogan y defienden que se soterren los cables, mientras que según afirma la compañía esa opción no es posible: “No podemos soterrar todos los cables, porque muchos no son nuestras, lo que haremos es adecuarlo y que quede lo mejor posible”.



La noticia fue recibida con alivio en la asociación vecinal, pero sobre todo como un nuevo paso al frente, después del paseo con el Gobierno municipal el pasado martes. “Entendemos que hay una canalización que todavía no está cedida y que debemos localizar al dueño del inmueble, pero es un pequeño avance”, indica el presidente, Amar Basic.

Pasear sin estar pendiente del estado de los cables es una normalidad que O Martinete ambiciona desde hace años y que ha dejado relatos inconcebibles en cualquier otra esquina de la ciudad. “Hay gente que se ha enganchado o vecinos alcanzados por los cables en días de temporal, y no sabemos cuáles funcionan y cuáles no para tener más cuidado o qué pasa si uno se rompe y alcanza un coche un día de temporal”, finaliza Basic.