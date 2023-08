Reportaje | O Martinete de A Coruña dice adiós a su 'Torre Eiffel'

Abrir la ventana y llevarse una buena noticia a la hora de ver el paisaje no es precisamente algo a lo que estén acostumbrados los vecinos de O Martinete. Sin embargo, desde primera hora de ayer corrió como la pólvora por los grupos vecinales el vallado protector alrededor de lo que de forma jocosa los residentes han dado en bautizar como ‘Torre Eiffel’: una instalación de media tensión situada entre las calles de Juan Darriba y la de Manuel Ferrol. El Ayuntamiento ha dado un paso al frente y ha comenzado la retirada de uno de los muchos esqueletos que traen de cabeza a los vecinos y que, además, se habían convertido en todo un caballo de batalla en su relación con las instituciones.



Fuentes municipales apuntan a que en cuestión de días desaparecerá una torre que ya ha sido desprovista del cableado y ha sido deselectrizada en las últimas semanas. Por su parte, desde Naturgy califican el trabajo, al que son ajenos, de “desmontaje de una línea particular de media tensión que se corresponde con la antigua alimentación de la Fábrica de Armas”. Esa torre, además, suponía una barrera en cuanto a accesibilidad, pues impedía el acceso a la acera a carritos infantiles y sillas de ruedas.



Sorpresa y felicidad

La noticia fue celebrada como una gran victoria por parte de la Asociación de Vecinos Monte Martelo, constituida de forma oficial en mayo, pero con una importante actividad desde hace años. Para su presidente se trata de un pequeño tanto dentro de lo que cree que debe ser una intervención mucho más global en la zona. “Se trata de un granito de arena más que sumamos para hacer nuestras calles más accesibles y humanas, porque esa torre llevaba años sin ser utilizada y nadie había reparado en ella”, afirma.

Sin embargo, el proceso para llegar a la demolición esconde un arduo trabajo de documentación e insistencia en la comunicación con las instituciones.



Así, el pasado mes de abril comenzó la puesta en marcha de un dossier que incluía una propuesta de humanización de las calles de O Martinete y toda la zona que comprende Monte Martelo (O Birloque, As Rañas, Cabana, San Cristóbal y Someso). “Nos fijamos en la cantidad de postes de luz, teléfono y torres eléctricas, y algunas incluso están dentro de parcelas privadas”, subraya el presidente. “Después de que el Ayuntamiento nos dijese que no podía hacer nada con ellas y que el informe fuese nulo escribimos a Naturgy, con el número de torres, postes eléctricos, ubicación y la solicitud de un informe sobre cada una”, añade Basic, que incluso llegó a cuestionar si se cumplía la normativa europea de ese tipo de instalaciones para no perjudicar la salud de los vecinos.



Postes telefónicos

Por otra parte, Telefónica también respondió al dossier de los residentes sobre antenas y postes telefónicos. “Nos dijeron que veremos círculos rojos en aquellos que necesiten intervención urgente”, indican desde la asociación. Y esos puntos rojos ya son visibles.



Pero la gran batalla ganada fue un mensaje de una vecina que agradecía, tras 28 años, tener una vista despejada desde su ventana. Y prometen seguir.