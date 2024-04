Música, teatro, cine y mucha risa para pasar el mes de abril en A Coruña

Se acabó la Semana Santa y, con ella, se fue el mes de marzo. Pero empieza un mes de abril que viene cargado de música, teatro, cine y mucha risa.



No fallarán a su cita las salas de conciertos de A Coruña, que ya van desvelando sus actuaciones para todo el mes. Es el caso de la Mardi Gras, que tendrá en abril visitas como la de Grex (el día 4), Fito Mansilla (5), Bule y Samesugas (6), Jenny and the Mexicats (12), Francis of Delirium (15), Marilia Monzón (18), Tulsa (el 20) o Alberto & García (27), entre otros.



El Garufa Club comenzará el mes mañana mismo, con una nueva jam, ‘Media vuelta sessions’. Pero, en la programación de la sala también destacan citas como la de Gabi Triana Quintet (el día 4), los ‘Viajes al pop’ de Recorders (el 5), La Ganga Calé (el 6), Club del Río (el 11), David Rees (el 28), un tributo a Bon Jovi (el 13) u otro a Linkin Park (el 20), entre otros.



En el caso del Jazz Filloa, tienen previstas las actuaciones, todas con doble pase, de RS Factor (este miércoles), Pablo Seoane dúo (el día 5), un tributo a Roy Hargrove (el 10), Nexus Jazz Sax quartet (el 16), Narci Bossa (el 24), Valentín Caamaño quartet (el 26), Jordi Farrés trío (el 27) o el concierto de final de mes de los alumnos de Jazz del Conservatorio Superior (el 30), entre otras propuestas.



No será la única música que viva la ciudad. Sin ir más lejos, este viernes, día 5, llegan al Coliseum Los Tigres del Norte, inmersos en su gira europea. El sábado y el domingo, ambos con el cartel de ‘no hay entradas’, llegará al Palacio de la Ópera Pablo López, dentro de su gira de décimo aniversario.



Pero habrá más. El 13 de abril llegará Russian Red al teatro Colón, donde un día después actuarán Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre. El día 18, será el turno de Maika Makovski, dentro del ciclo Elas Son Artistas. El 20 de abril, en el Palacio de la Ópera, cantará Sergio Dalma, mientras que un día más tarde lo hará Mikel Izal. Habrá también espacio para los viajes al pasado: el 27, en la Pelícano, actuarán OBK, La Guardia y The Sibaritas; mientras que el 28 arribará en el Playa Club Marky Ramone. En el ámbito de la electrónica, durante el mes de abril pasarán por la ciudad nombres como Surgeon (6 de abril en Pelícano), Dasha Rush (el 26) o Mathys Lenne (el 6 en la sala Pantalán).

Drama y comedia

La vida teatral tampoco se hará esperar, con la representación, el 5 y 6, de ‘Á deux roues, la vie!’, en el Rosalía, en el marco de un Ciclo Principal que también trae a la urbe obras como ‘Hellen Keller, a muller marabilla?’ (el 12 y 13) y ‘Las maravillas de Júpiter’ (26 y 27). Por el teatro también pasarán piezas de TRC Danza como ‘Anöa’ (el 19), ‘Multiperspectivas’ (el 26) o ‘É difícil fotografar o baleiro’ (el 27).



En el ámbito audiovisual, la Filmoteca de Galicia, además de continuar con ciclos como el dedicado a Aki Kaurismaki, o los tradicionales como ‘Fóra de serie’, propone también, en el tramo final de abril, una serie de sesiones para conmemorar el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles.



Para los que se quieran reír, el día 25 dará comienzo el Encuentro Mundial de Humorismo, que en abril tendrá propuestas como ‘La capital del Pecado’, ‘Celebreixon’, ‘Mentes peligrosas’ o ‘Lo que me han enseñado los mayores’, entre otras.

Último mes para visitar la obra de Helmut Newton

Este mes de abril será también el último en el que poder ver la exposición ‘Helmut Newton. Fact & Fiction’, en el muelle de Batería. Y es que la exposición que promueve la Fundación MOP en torno a la figura del fotógrafo alemán está previsto que cierre sus puertas el próximo 1 de mayo.

Pero no es la única exposición que se puede visitar estos días en A Coruña, ya que Afundación acoge ‘Picasso protagonista’; la Fundación Barrié, la muestra ‘Dioses y héroes del Barroco veneciano’; el Museo de Belas Artes, ‘Viajar para pintar. Sorolla en Galicia’, así como ‘La torre de la Parada. Un espacio pictórico para Rubens’, entre otras.