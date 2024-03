Ana Morgade | “La comedia está en un momento glorioso quizá porque la sociedad no lo está”

Será un colegio diferente, ya que Palexco se adaptará el 27 de abril (19.00 y 22.00 horas) para recibir en su escenario una particular reunión de antiguas alumnas. Las alumnas en cuestión serán Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Henar Álvarez. “Te puedes esperar lo mejor y lo peor de cualquier reunión de amigos”, explica la propia Ana Morgade, “lo mejor porque, como bien dice Eva Hache, tienes la oportunidad de ver que tú estas mejor que todo el mundo”.



Morgade habla del espectáculo ‘Mentes peligrosas’, un show que traerán al Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu), que celebra su cuarta edición en A Coruña del 25 de abril al 5 de mayo. Este show, precisamente, tuvo sus orígenes en el encuentro humorístico coruñés. En concreto, tuvo su concepción en el ‘Humoris Causa’: “El primer año, nos juntamos unos cuantos cómicos a hacer el ‘Humoris Causa’ y nos lo pasamos tan bien que empezamos a hablar, sobre todo con Luis Piedrahita y con la productora (Etiqueta Negra), de que era una pena que la comedia no tenga sus propias fiestas de Navidad o de antiguos alumnos, no tenemos ese momento de reunión, y la única manera que se nos ocurrió fue hacerla trabajando, con un show, que es lo que más nos gusta hacer”.



Ya llevan a sus espaldas varias funciones por todo el país, aunque la alineación siempre va cambiando, alternando a otros humoristas como Leo Harlem, Luis Piedrahita, Vaquero o Álex Clavero, entre otros. Y la respuesta del público está siendo muy buena: “Estamos alucinados, porque, para disgusto de Leo Harlem, que no le gusta nada trabajar, sí estamos petándolo muchísimo y tenemos que hacer dos o tres funciones por día”, comenta Morgade entre risas. “Estamos superorgullosos y honrados, porque es muy guay que la gente tenga tantas ganas de que tú le saques una sonrisa”, comenta la humorista sobre la recepción de ‘Mentes peligrosas’. El Emhu afronta su cuarta edición y Morgade tiene claro que es un “absoluto prodigio”. Y destaca del encuentro dos cualidades: el “juntar a lo más granado de la comedia” y su capacidad de “trascender”, al no ser solo espectáculos cómicos, sino que se programan también charlas o mesas redondas. “Creo que la ambición es la correcta, creo que la comedia se merece tener sus propias galas, sus encuentros épicos, sus Goyas, sus Oscar... su glamour”, comenta. “A veces, a la comedia la damos un poco por sentada, porque es verdad que hacer reír es algo que puede hacer cualquiera, pero hacerlo profesionalmente es otra cosa y, al final, honrar un poco esta profesión y glorificarla, a mi me parece una iniciativa súper buena, ojalá sean las primeras de muchísimas”, dice.



Además, Morgade ve positiva la apertura que está viviendo la comedia, en cuanto a nuevos espacios y públicos. “La comedia está en un momento muy glorioso, quizá porque la sociedad no lo está. Cuando estamos un poco doloridos, siempre nos viene bien llamar a ese amigo que nos levanta un poco el ánimo y creo que la comedia es ese colega que te arregla un poco el día”, apunta. “La risa tiene esa función un poco de ser el médico del alma”, “cuando peor estamos, más sabrosa sabe la risa”, explica.



Más allá de su visita a A Coruña, Ana Morgade coge aire para recitar la retahíla de proyectos y sitios por los que pasará en el futuro más cercano. Se paseará por varios shows inmersos en el “vértigo absoluto” de la improvisación, se embarcará en el proyecto internacional ‘Woman Up’ y, además, participará en varios podcast.