El EMHU vende en un solo día más de 13.000 entradas

El Encontro Mundial de Humorismo EMHU ha batido un récord: en tan sólo 24 horas, el público adquirió más de 13.000 entradas para los espectáculos que se podrán ver la nueva edición, que tendrá lugar del 25 de abril al 5 de mayo de 2024 en A Coruña. Propuestas como La capital del pecado 2.0, de Juan Dávila, Humoris Causa o Esto no es un show, de Galder Varas, están a punto de colgar el cartel de “entradas agotadas”.

El EMHU 2024 activó la venta de billetes este viernes 22, a las 11.00 horas, a través de la página www.emhu.es y de la plataforma www.ataquilla.com. La alta demanda de entradas en citas como la gala Humoris Causa -en la que se juntarán por primera vez sobre un escenario Goyo Jiménez, Leo Harlem, Luis Piedrahita y Silvia Abril- o Esto no es un show ha dado pie a la apertura de nuevas funciones en los dos casos; circunstancia que se repite este sábado, en que se ha activado una segunda sesión de Mentes peligrosas, que contará con Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Henar Álvarez.

La buena acogida de la programación del EMHU 2024, que cuenta con el apoyo de Estrella Galicia, Ayuntamiento de A Coruña y Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, se ha visto reflejada también en la importante demanda de abonos. En las primeras horas del viernes se agotaron los nominados ‘Bueno’ (60€), ’Bueno, bueno’ (78€) y ‘Bueno, de lo bueno lo mejor, de lo mejor, lo superior’ (162€). Este sábado 23 únicamente quedan disponibles las últimas unidades de los abonos ‘Bueno, de lo bueno, lo mejor’(87€), que incluye el acceso a los espectáculos Tengo cosas para hacer, La nueva normalidad, La ruina, Humoris Causa y Fantastic Colofon.

El EMHU es la cita humorística más relevante de España tanto por el número de espectadores, que reúne en cada edición (más de 15.000 personas en el 2023) como por las múltiples funciones y producciones propias que ofrece en un único evento. La programación de pago contará con diez espectáculos en cinco recintos culturales. Las sedes serán el Coliseum, en el que estará Juan Dávila; el Teatro Colón, que acogerá buena parte del programa -Celebreixon, Go Home, Esto no es un show, La nueva normalidad, La ruina y la gala de clausura Fantastic Colofon-; el auditorio del Palexco, en el que se darán cita las Mentes peligrosas de Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Henar Álvarez; la sede de Afundación, en la que actuará la argentina Dalia Gutmann; y el Palacio de la Ópera, que acogerá el sábado 4 de mayo la gala Humoris Causa.

Durante 11 jornadas, el humor y la improvisación provocarán la sonrisa y el deleite del público gracias a alguno de los espectáculos más seguidos del momento. Es el caso de La capital del pecado 2.0, Mentes peligrosas o Esto no es un show; y también de producciones propias como Fantastic Colofon y Humoris Causa, citas en las que el EMHU junta en exclusiva, en cada edición, a un elenco de grandes figuras que se encuentran, por vez primera, en un mismo escenario.

Avance de programación

26/04, 21.00h - Coliseum | La capital del pecado 2.0, de Juan Dávila.

27/04, 19.00 e 22.00h - Palexco | Mentes peligrosas. Con Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Henar Álvarez.

28/04, 20.00h- Teatro Colón | Celebreixon, de Roberto Vilar.

01/05, 19.30h - Teatro Colón | Go Home. Con David Amor e Josito Porto.

02/05, 20.00 e 22.30h - Teatro Colón | Esto no es un show, de Galder Varas.

03/05, 19.00h - Afundación | Tengo cosas para hacer, de Dalia Gutmann.

03/05, 21.00h - Teatro Colón | La nueva normalidad, de Álex Clavero.

04/05, 12.30h - Teatro Colón | La ruina. Con Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes.

04/05, 19.00 e 22.00h - Pazo da Ópera | Humoris Causa. Con Goyo Jiménez, Leo Harlem, Luis Piedrahita y Sílvia Abril.

05/05, 20.00h - Teatro Colón | Fantastic Colofon. Con As R(H)umorosas (Carmen Méndez, Ledicia Sola y Marta Doviro), David Cepo, Javier Veiga y Xosé. A. Touriñán.