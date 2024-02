Russian Red | “Me dedique a ello profesionalmente o no, la música siempre está ahí, conmigo”

Hace unos años, Lourdes Hernández decidió “priorizar mi vida personal” al encorsetamiento y claustrofobia que generaba el dedicarse únicamente a la música, por lo que Russian Red le dio al botón de pausa. Ahora, en “otro momento vital” y de una manera que ella mismo tilda de “improvisada”, le da de nuevo al play y publicará un nuevo disco, regresando a los escenarios, entre ellos al del teatro Colón (13 de abril, 21.00 horas).



Sobre su regreso asegura que, “en todo este tiempo que he estado sin cantar, nunca me habría imaginado que iba a ser tan improvisado, sin pensar”. “Llevaba unos meses” escribiendo, pero sin pensar en un disco, “no sentía esa motivación”. Pero a finales de 2023, “algo se alineó, yo lo achaco a los astros”, reconoce la artista entre risas. De pronto, existía un concepto, “tenía un disco y como que me di prisa por acabarlo y sacarlo cuanto antes, de repente me entró una prisa tremenda”, comenta riendo.



Como suele ser habitual, el dejar de lado la vertiente musical profesional, no significa abandonar la música por completo. “Es un elemento en mi necesario, una cosa personal que siempre me ha gustado desde pequeña”, apunta Hernández, que añade que “me dedique a ello profesionalmente o no, la música siempre está ahí conmigo, siempre estoy haciendo canciones o escribiendo, pero no tenía la necesidad de compartirlo”. Y eso le sirvió, entre otras cosas, para “darme cuenta de que hay una parte fundamental de las manifestaciones artísticas, que es compartirlas, una parte fundamental de que algo exista es poder compartirlo”. “Hay veces que lo haces y no tienes esa necesidad, pero, de repente, a mi me entró y siento que eso es un componente muy importante de que una obra de cualquier tipo sea obra, compartirla”, afirma.



Y sobre el nuevo disco, que verá próximamente la luz, destaca, entre otras cosas que será “mi primer disco original en español”. Entre las peculiaridades de los ocho tracks, indica que tres de ellos funcionan a modo de introducción, nudo y desenlace “de la historia de la cantante, que es lo que he venido a contar”. Esos tres temas están sacados “armónicamente de otras canciones del disco y tienen ecos de ellas y cuentan, de primera mano, esa cosa como de volverse a enamorar y la necesidad de ello”.



Sobre la decisión de cantar en español, afirma que no hay “respuesta racional”, igual que no la había cuando lo hacía en inglés. “Es más un fluir”. En este caso, “ha tenido también que ver con el hecho de que haya vuelto a pasar tiempo en Madrid, he sentido una especie de alivio de poder hablar en mi idioma, de poder ser la persona que habla en mi idioma, que es diferente a la que habla en inglés, me he reconectado y ha fluido de esa manera”.

Expectativas e industria

Ahora que vuelve a pisar los escenarios, explica que “intento no tener mucha expectativa, porque tengo curiosidad y no sé lo que voy a sentir”. “Estoy nerviosa, pero en plan bien, llevo una banda increíble, por ese lado estoy muy contenta”, asegura.



Y es que la persona que se fue y la que vuelve, son la misma, pero diferente. “En esencia, soy la misma persona, pero, en lo práctico, soy una completamente diferente”, apunta la artista. “Tengo muchas ganas de volver al escenario, tengo ganas de ver cómo me voy a sentir, de cómo me voy a desenvolver, de qué conexión se va a establecer... de qué juego podré llevar a cabo, porque me siento más lúdica”, asegura, y añade que “estoy en otro momento vital y tengo muchas ganas y curiosidad”.



Una de las cosas que tuvo en cuenta para dejar un tiempo la música, fue priorizar la vida personal y abrir las puertas a más experiencias, como la propia personal o la faceta de actriz, de la cual explica que ha absorbido ciertas formas de trabajo, “me dio mucha libertad de acción”. “Quería vivir más cosas, más allá de las giras y promos”.



La industria que sobrevuela a la música no es santo de su devoción, “el figurar, la pantomima, el tener que decir cosas que no crees por avanzar en tu carrera... esa parte no me gusta”, apunta Hernández. Pero, con los años, cree que una parte de esta misma industria musical ha evolucionado: “Siento que ha cambiado, pero porque ha cambiado la sociedad”. “Ha cambiado la generación, han ido fluctuando los valores y siento que, en general, la industria musical está en un momento más guay”.