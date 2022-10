La mirada exterior de la Autoridad Portuaria renueva los objetivos para los próximos años

La Autoridad Portuaria de A Coruña inició el proceso de renovación de sus objetivos estratégicos a corto y medio plazo con el fin de consolidar el crecimiento del puerto en el contexto actual, marcado por una situación de incertidumbre a nivel global pero con buenas expectativas en el caso de Punta Langosteira con los proyectos industriales que están en marcha y el comienzo de las obras del acceso ferroviario.



Al objeto de optimizar las líneas estratégicas, incorporando el know how acumulado en el sector, la institución licitó la contratación de una asistencia técnica que apoyará a la Autoridad Portuaria en la implantación y seguimiento de los nuevos objetivos para los próximos tres años. En su trabajo conjunto con el equipo directivo de la Autoridad Portuaria, la consultora ayudará a definir los proyectos de futuro en el contexto del nuevo marco estratégico del sistema portuario español y el escenario internacional marcado por el impacto de la pandemia, así como el plan de recuperación lanzado a raíz de la crisis sanitaria a través de los fondos Next Generation



El horizonte temporal del plan está marcado por el traslado de la terminal de Repsol desde el puerto interior a sus nuevas instalaciones en el Puerto Exterior, así como la construcción del acceso ferroviario a Punta Langosteira y la liberación y reordenación de espacios en el puerto interior. Además, contemplará el desarrollo de A Coruña Green Port, el proyecto diseñado por la Autoridad Portuaria para aprovechar el potencial de las energías verdes y generar negocio al tiempo que se avanza en la sostenibilidad y la eficiencia energética. Las líneas maestras de esta hoja de ruta deberán proponer estrategias para la capacidad de detección, anticipación, adaptación y respuesta a los desafíos estratégicos.



El presupuesto de licitación asciende a 350.000 euros, divididos en cuatro anualidades hasta 2025, con una partida inicial de 50.000 euros este ejercicio. l