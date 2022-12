Miles de familias coruñesas deciden no cocinar de cara a la cena de esta noche y Fin de Año

La comida de Nochebuena estará lista antes que nunca en muchos hogares coruñeses. Y nunca tan poco trabajo, al menos por parte de los potenciales comensales, ha requerido. La ciudad apurará a lo largo de la mañana de hoy la cada vez más numerosa recogida de encargos para llevar, con menús preparados en una amplia oferta de platos típicos que le gana la partida a las jornadas maratonianas entre fogones. Herencia de los hábitos de la pandemia, reflejo de los nuevos tiempos o una simple cuestión de comodidad, la hostelería se ha adaptado a la demanda y cada vez más establecimientos han preparado menús cerrados para hoy y Fin de Año.



La tendencia es ya una realidad que ha llegado para quedarse, según afirma el propio sector. “Llegó durante la pandemia y se ha quedado, va en relación con otros países, donde se cocina cada vez menos”, afirma Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. “Es más cómodo, rápido y en ocasiones más barato; también sucede que siempre hay algún plato concreto que te gusta mucho de un restaurante, y es algo que te llevas como primer o segundo plato”, añade.



Cientos de pedidos

Especializado en el take away a diario, Juan Castro, propietario de 4 Caminos comida para llevar, jamás ha visto una demanda semejante. “Hace un año ya apuntaba maneras, pero hablamos de un incremento del 30 por ciento”, afirma. “La gente no quiere cocinar en casa”, añade el hostelero, que hoy despachará unos 100 pedidos, entre los que las estrellas son el salpicón de rape y bogavante y las carrilleras.



Por su parte, La Mejorana de Juan Flórez tiene comprometidos 142 encargos, 35 más que hace un año. “Son para una media de cinco o seis comensales cada uno”, explica Ángel Veiga, responsable del local. “En Nochebuena la demanda es un 25 por ciento más alta que en Fin de Año”, agrega.