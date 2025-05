La mejor tapa de A Coruña parece un cuadro de Botticelli

A Coruña sigue sabiendo oficialmente a mar. Lo que podría parecer una perogrullada no lo es tanto, pues entre las 202 interpretaciones del concepto ‘Coruñesa de toda la vida’ que propusieron otros tantos locales de hostelería de la ciudad y el área metropolitana había platos de tierra, mar y prácticamente aire. Finalmente, el gato al agua, nunca mejor dicho, se lo llevó La Sifonería Gastrobar, un establecimiento de la calle de la Franja que optó por unir varios clásicos de la gastronomía gallega bajo la apariencia de ‘El nacimiento de Venus’ de Botticelli: una concha de empanada gallega rellena de vieira guisada, reposado sobre esponja de alga codium y con coral crujiente. De esa concha no emergía en este caso una deidad, sino una vieira. El segundo puesto correspondió al campeón saliente, Bodega Órdenes y su ‘Pulpiño da pedra con bacalao’. La medalla de bronce fue para A Ruliña albóndiga de cerdo selecto sobre base de arroz y con salsa de tomate casera, en una final celebrada en Mega.



La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña cumplió con creces el reto que le había lanzado Estrella Galicia en la edición del año pasado. Y eso es precisamente lo que se encargó de recordar Héctor Cañete, su presidente, antes de dar paso a las preparaciones de los finalistas. “Es el día de sacar pecho. El primer año fuimos 40, el segundo ciento y poco y ahora superamos los dos 200: nos retaron a hacerlo y lo hemos conseguido. No hay ningún campeonato de tapas en Galicia a este nivel, somos uno de los más potentes de España, y por ello se trata de una edición histórica”, subrayó.

Carlos Montes Gutiérrez, creador de la tapa ganadora | Patricia G. Fraga

Por su parte, Diana Cabanas, concejala de Comercio y también miembro del jurado, se encargó de recordar la importancia de la hostelería no sólo como motor económico. También acentuó su carácter social: “Sin nuestra hostelería no seríamos nada, porque somos una ciudad que vive en la calle”. Además, antes de probar las cinco tapas finalistas prometió: “No me voy a marcar un Eurovisión”. Nereida Canosa, concejala de Bienestar Social, interpretó desde su campo la aportación hostelera a la ciudad: “Este concurso busca cuidar la identidad”.

Las cinco tapas finalistas | Patricia G. Fraga



Proceso

Las dos maestras de ceremonias para la parte de preparación y presentación fueron las periodistas Leticia G. Chas y Paloma Lago, quienes buscaron rebajar el suflé del nerviosismo entre los participantes. “Me pidieron que le echase huevos e hice una albóndiga”, bromeó la representante de A Ruliña, subcampeona en 2024 y tercera en 2025. Sobre el secreto de su salsa advirtió: “Si te lo dijera tendría que matarte”.

Bodega Órdenes, campeón en 2024, se llevó en segundo premio y el mejor maridaje con vino gracias a su pulpo con bacalao | P.G.F.



El destino quiso que las dos opciones a la postre ganadoras fueran las últimas en presentarse. Las tres primeras habían sido a base de carne (jarrete, raxo y albóndiga) y para el final quedó el producto del mar. “Queremos mantener nuestra esencia costera”, advirtió el chef de Bodega Órdenes, quien a su pulpo y bacalao sobre puré de apio, nabo y algas añadió un toque con flores de San Juan y el sonido del fuego de las hogueras, una jugada maestra que ya consiguió ser campeona en 2024. Esta vez se llevó el subcampeonato y mejor maridaje con vino. El premio al maridaje con Estrella Galicia fue para O Raxo (250 euros de botín). Y es que el jurado tardó mucho más que en las dos ediciones anteriores en decidir.

Un proceso de preparación de una hora y un emplatado que obliga a cinco minutos de cadena de montaje

Lo había advertido Héctor Cañete en la convocatoria del concurso: cada vez más gente realiza un proceo de prueba y creación específica para la ruta CTV. Y el ganador de la edición de 2025 de nuevo ha sido uno de ellos. En concreto, Carlos Montes Gutiérrez, chef de La Sifonería Gastrobar, se pasó tres semanas hasta dar con la fórmula definitiva. “¿Qué hay más tradicional que una empanada gallega?”, se pregunta.

Curiosamente, él es natural de Chinchón y su mujer y socia es cacereña. Sin embargo, ambos muestra devoción por el producto coruñés. La tapa ganadora estará disponible para el disfrute de los clientes durante los próximos días, aunque por tiempo limitado. Y es que el proceso de preparación es de una hora y el emplatado de cada tapa dura unos cinco minutos.