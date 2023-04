Marea y Podemos se resisten a desaparecer mientras el PP sigue en cabeza

A escasos dos meses de las elecciones municipales, todo parece indicar que de las urnas saldrá un gobierno en minoría como ha sucedido en los dos últimos mandatos. La encuesta realizada para El Ideal Gallego por ‘Galicia voto a voto’ con un muestreo de 320 encuestados y un margen de error de ± 6,32, dibuja un hemiciclo municipal con mayor presencia del PP que encabeza Miguel Lorenzo. Este ganaría tres concejales, convirtiéndose en la fuerza dominante, mientras que el PSdG de Inés Rey se mantiene estancado en los nueve concejales con los que ya cuenta ahora.



A efectos prácticos, esto significaría una nueva victoria para Rey, que tendría que gobernar en coalición (resucitando el bipartito de Javier Losada con el Bloque) o en minoría, con el apoyo de la Marea Atlántica o el BNG (con los que firmó un acuerdo de investidura hace cuatro años). Sin embargo, el espacio a la izquierda del PSOE sí está perdiendo fuerza, como la encuesta refleja: en primer lugar, el fuerte desgaste de la Marea Atlántica, como el de todos los partidos políticos surgidos al calor de la crisis.



La Marea Atlántica, dirigida por Xulio Ferreiro. había conseguido nueve concejales en los comicios de 2015 pero en 2019 su grupo municipal se vio reducido a seis. Ferreiro dimitió, y su puesto fue ocupado por la portavoz, María García. Durante este mandato, la Marea ha experimentado un constante desgaste que comenzó con la salida de Ferreiro y siguió con la marcha de Xiao Varela y Claudia Delso. Pero, sobre todo, por la escisión de Podemos, cuya concejala, Isabel Faraldo, pasó a formar parte de los no adscritos.

Ahora José Manuel Sande se presenta por Podemos, y la encuesta le otorga un concejal, exactamente igual que a la Marea, cuyo candidato es Xan Xove. De este modo, los dos partidos no desaparecerían, como temían los más pesimistas, sino que pasarían a formar parte del grupo mixto.





Correlación de fuerzas

Por otro, lado, el BNG de Francisco Jorquera duplicaría sus concejales, pasando de dos a cuatro, lo que no sería suficiente para ofrecer a Inés Rey el número de 14 concejales, la mayoría absoluta que necesita para superar en el pleno a la fuerza más votada, el PP. Esto quiere decir que Marea y Podemos, a pesar de contar con un único concejal, no estarían condenados a la irrelevancia: cualquiera de los dos podría aportar el voto determinante para sacar adelante las iniciativas.



En cuanto a Ciudadanos, no entraría en la Corporación, lo que no resulta sorprendente. Sigue la tónica de un partido que, desde las últimas elecciones generales, parece abocado a su desaparición. En los comicios de 2015, había conseguido un único asiento en el pleno, con la candidata Mónica Martínez, que posteriormente se integró en el Gobierno de Inés Rey como concejala de Deportes, después de declararse no adscrita.





Martínez dimitió en diciembre, después de que una sentencia anulara su nombramiento por considerarlo transfuguismo. Su sucesor en la candidatura del partido liberal, Manuel Moinelo, no podrá conseguir el mismo resultado, y todo indica que Ciudadanos desaparecerá del salón de plenos municipal.



En cuanto a otros partidos minoritarios, como Vox, Alternativa dos Veciños y el recién aparecido Unidade Local, los números no les son favorables. Solamente en el caso de Vox. cuya candidatura encabeza la profesora Eva María Castro se recogía una leve intención de voto, mientras que en los otros dos, sus cabezas de lista, Chema Paz Gago en el caso de Alternativa dos Veciños y de Manuel Ferreirós en el caso Unidade Local, no parecen capaces de atraer voto, quizá porque son los más desconocidos para el gran público coruñés. En el caso de Unidade Local, por ejemplo, es la primera vez que concurre a unas elecciones.





Inflación y suciedad

En la encuesta, además de la intención de voto, se pregunta a cada encuestado por los mayores problemas que sufre la ciudad. El resultado es que, para la mayoría, los problemas económicos son los más acuciantes, y entre ellos se encuentran la inflación, el IPC; el desempleo, y los salarios. En cuanto a la inseguridad, de la que el PP ha hecho una de sus banderas, ocupa el segundo lugar, destacando los temas de drogas, robos, y ocupaciones ilegales de viviendas. La limpieza, otro tema recurrente, se sitúa en el tercer puesto, pero muy de cerca le sigue la movilidad (aparcamiento, atascos, servicio de transporte urbano).



En cuanto a los servicios municipales mejor valorados, hay que matizar que ninguno de ellos alcanza el 10%. De hecho, el 67% no sabe, no contesta, o las respuestas son muy vagas. Pero en este ranking, a la cabeza se encuentran las fiestas, especialmente las de María Pita, que los coruñeses han disfrutado plenamente tras la pandemia, seguida de la oferta cultural, siendo los museos lo mejor valorado. Los deportes ocupan el tercer lugar de la lista.





La encuesta coincide, en términos generales, con otras publicadas con anterioridad por otras empresas. Un dato relevante es el que el PSOE es el más votado entre los mayores de 65 años, mientras que el PP se hace fuerte entre los jóvenes de menores de 38 años y el BNG también tiene allí un importante crecimiento.

Aunque las muestras por distrito son pequeñas, lo cual provoca que no sean significativas estadísticamente, destaca la zona de Monte Alto por el crecimiento del partido nacionalista, pero no es de extrañar: en 2015 fue el semillero de votos de la Marea, que arrasó en este barrio. Ahora, estos votos se traspasan al Bloque, que toma el relevo.