La Marea denuncia que "nada se sabe" de la línea de 600.000 euros para comprar bajos

La Marea Atlántica le reclama al Gobierno local que haga públicos los resultados de la convocatoria de compra pública de locales comerciales vacíos que forma parte de "Mover os baixos", el programa creado para afrontar el problema de los espacios vacíos impulsado por la formación e incluido en los acuerdos para la aprobación de los presupuestos municipales de 2022. "Nada se sabe de una convocatoria dotada con 600.000 euros", denuncia el candidato de la Marea a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove.



Según señalan, el plazo de presentación de ofertas terminó el pasado 9 de marzo, tras dos meses abierto, y no hay información al respecto. Para encontrarla "había que mergullarse na Plataforma de Contratación do Sector Público e pelexar para atopala".

Xove, que visitó la sede de la ONGD Viraventos, afirmó que “estamos ante unha convocatoria dotada cun millón de euros, e necesaria, e que respondía a unha necesidade real da Coruña, a de mobilizar baixos baleiros. Pero, a pesar das nosas advertencias, Inés Rey non a tomou en serio e o Concello practicamente non lle deu difusión nin publicidade. Agardamos que iso non a levase ao fracaso”.

En consecuencia, la Marea ha decido presentar una solicitud de acceso al expediente de la convocatoria, a la vez que registrarán una batería de preguntas escritas de cara al próximo Pleno.

La formación acusa al PSOE de mostrar "un enorme desinterese" por "Mover os Baixos, pese a que "é unha convocatoria que espertou expectativas tanto entre o pequeno comercio coma no tecido asociativo, e que recibiu grande acollida cando realizamos unha rolda de contactos con varias entidades sociais e veciñais".

Así, aseguran que las tres líneas que conformarn "Mover os baixos" están recibiendo un trato desigual: la convocatoria de compra de locales se publicó casi en secreto; la liña de ayudas a pymes y autónomos apareció por separado y fue anunciado con una nota de prensa pero sin campaña o medidas de apoyo; y "nada se sabe" de la bolsa de locales en alquiler dotada con 600.000 euros que debería lanzarse a través de Emvusa.