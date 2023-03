La Marea Atlántica califica de "bochornoso" el desencuentro entre Ayuntamiento y Puerto de A Coruña por los conciertos

Los conciertos en el Puerto de A Coruña, con el Ayuntamiento anunciando el de Marea y el Puerto negando que se haya llegado a un acuerdo, suman un nuevo capítulo. Ahora es la Marea Atlántica la que califica de "bochornoso" el desencuentro institucional y propone "normas democráticas de uso dos peiraos" para evitar "tirapuxas" como el protagonizado por el Ejecutivo de Inés Rey y la Autoridad Portuaria.

"Non hai un regulamento claro e transparente e todo depende do que negocien algúns a porta pechada ou, peor aínda, do lle pareza ese día á Autoridade Portuaria”, censura Xan Xove, candidato de la Marea a la Alcaldía de A Coruña. Así, la formación insta a que se cumpla la propuesta aprobada en el pleno municipal de febrero en la que se pedían medidas para facilitar la programación de actividades en la fachada marítima.

Del mismo modo, Xove indica que la solución definitiva a este tipo de desencuentros pasa por constituir un consorcio público en el que participen todas las administraciones y que se ocupe de gestionar la apertura de los muelles, así como de establecer un procedimiento para solicitar el uso de los terrenos portuarios, como existe para cualquier espacio municipal.