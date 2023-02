El Ayuntamiento de A Coruña dice que habrá conciertos en el muelle, pero el puerto niega el acuerdo

La celebración de grandes eventos musicales en los muelles no parece llegar a buen puerto. En la tarde de ayer se celebró la segunda reunión para estudiar la propuesta del Ayuntamiento sobre la cesión de terrenos portuarios entre el 6 y el 31 de julio. Tras el encuentro, en el que participaron el Gobierno local, la Autoridad Portuaria y promotores de espectáculos, el primero afirmó haber llegado a un acuerdo, no solo para el desarrollo de los conciertos de Scorpions (13 de julio) y Marea (22), sino también aseguró haber avanzado con el Morriña Fest. Sobre el desarrollo del festival, adelantaron fuentes municipales, este dependería de una visita de los técnicos al muelle en los próximos días.

El Morriña Fest



La Autoridad Portuaria, sin embargo, dice que no se ha avanzado sobre el Morriña Fest y que, a día de hoy, continúa prácticamente descartado dar luz verde a su desarrollo en el puerto. En cuanto a los conciertos individuales de Marea (cuyas entradas salen hoy mismo a la venta), Scorpions y Rod Stewart (que no está confirmado pero existen negociaciones desde hace meses), la entidad portuaria señala que “se indicó al Ayuntamiento que hagan una propuesta viable sobre la ubicación de los conciertos y se valorará. A día de hoy los planos que presentan son erróneos y no se ajustan al espacio público disponible sin que comprometan el funcionamiento diario del puerto”.

El Ejecutivo municipal solicitó el permiso para casi todo el mes de julio por razones logísticas, con el fin de disponer del escenario montado para los diferentes conciertos. Scorpions visitarán la ciudad el 13 de julio, mientras que Marea lo hará el día 22, aunque la Autoridad Portuaria ya avanzó este lunes que, a día de hoy, no ha recibido ninguna solicitud para albergar este último espectáculo, de ahí su sorpresa a que las entradas salgan a la venta este mismo miércoles.



El Morriña Fest tendrá lugar los días 28 y 29 de julio, aunque la ubicación sigue en el aire. El hecho de que el Puerto dé casi por descartado acoger este ciclo de conciertos se debe al aforo, ya que no considera viable disponer de una superficie suficiente para el público que asiste al mismo.