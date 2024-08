Lucas Pérez conquista el balcón de María Pita: “Me gustaría traeros otra alegría más”

El capitán del Dépor, el de Monelos, Lucas Pérez, tomó ayer el testigo de Lionel Scaloni (con el permiso de Messi), para actuar como pregonero de las Fiestas de María Pita. El autor del gol del ascenso salió a las 21.00 horas al balcón del Ayuntamiento para darse todo un baño de masas ante 9.000 personas. Comenzó con un llamamiento a la responsabilidad: “Sé todo lo que conllevan estas fiestas. Antes de nada quiero pediros que cuidemos la playa, que es muy importante tanto para los coruñeses como los deportivistas”. El pregonero reconoció estar nervioso, pero el público arropó a su capitán coreando su nombre. Como si de un diálogo se tratase, el de Monelos aseguró que “lo mejor que me llevo es saber que A Coruña es mi casa por el cariño que me habéis dado”.



Lucas tuvo palabras para sus compañeras del Dépor femenino y para los jugadores del Leyma, a los que felicitó por sus respectivos ascensos. “Es un orgullo que vuelvan a Primera División”, dijo. No se olvidó del brujo de Arteixo, el fallecido Arsenio Iglesias: “En parte estoy aquí también por él. Muchos somos del Deportivo gracias a él”. Sus compañeros, su “míster” y los coruñeses son los otros pilares del buen año que ha cosechado el Dépor. “El año pasado lo pasamos muy mal, no nos salían las cosas, pero gracias a ellos estoy aquí también, y a vosotros”, señaló el número 7.



Lucas, que hoy pone rumbo a Portugal, lanzó una declaración de intenciones: “Me gustaría volver pronto y traeros otra alegría más. Voy a luchar por ello, vamos a luchar por ello”. Fue entonces cuando el nerviosismo terminó de aflorar y el futbolista no logró contener las lágrimas al mencionar a su hermano y sus abuelos. “Espero que estén orgullosos del nieto que han criado. Quiero decirle a los niños que peleen por sus sueños y que no se olviden de que los abuelos y abuelas son la mejor herencia que tienen”. Con la plaza fundida en un aplauso, Lucas se despidió tras cumplir un sueño de dar el pregón: “Gracias Coruña, gracias Inés y forza Dépor”.



El futbolista no estuvo solo en el balcón. La alcaldesa, Inés Rey, se fundió en un abrazo con el 7 del Dépor y declaró: “Con este pregón damos la bienvenida a las fiestas. Tenemos al mejor con nosotros, a un niño de Monelos que nos quiere acompañar a todos. Gracias por dar este pregón y por llenar el corazón de los coruñeses de alegría este año”, comentó la regidora, quien hizo alusión a su error del año pasado cuando presentó a Lionel Scaloni como Lionel Messi. “No me voy a equivocar con el apellido. No le voy a llamar Messi, porque es mejor que Messi; es nuestro Lucas, no hace falta decir el apellido”.