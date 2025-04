Leonardo Méndez | “Veo involucrado al Ayuntamiento de A Coruña y la Ciudad Vieja está en un momento dulce”

Leonardo Méndez (Caracas, 1975) está de vuelta. El que entre 2022 y 2024 fuera presidente de los vecinos de la Ciudad Vieja decidió dar de nuevo un paso al frente tras la renuncia de la que curiosamente había sido su sucesora, Carolina Barros.

¿Qué hace otra vez por aquí?

En el mes de marzo se nos comunicó la dimisión de la directiva anterior y entendimos que había que dar un paso al frente en el caso de no haber aparecido otra candidatura. Hablando en el corto espacio de tiempo que transcurrió fuimos sondeando gente para involucrar al proceso.

Si se hubiera presentado otra candidatura, ¿habría tomado la misma decisión?

La respuesta es que nos presentamos porque no había aparecido nadie. Siempre he defendido que los turnos deben ser rotatorios y la situación hubiera sido otra. Hasta el último momento estuvimos expectantes de que apareciese alguien.

No me diga eso de 'me liaron'....

Detectamos que había un buen trabajo hecho al que había que dar continuidad. Si nadie lo asumía debíamos ser nosotros.

Mismo equipo, ¿misma filosofía y mismos objetivos?

No hay otra. Habrá que sondear a los vecinos e incorporar otras cuestiones para saber los últimos movimientos. La idea es hacer una asociación participativa.

¿Cómo ha visto desde fuera la gestión de la directiva saliente?

Cada uno tendrá su estilo, pero los vecinos estábamos contentos. Asumir una directiva es complicado, y el que lo hace es para lo bueno y para lo malo. Estaban cumpliendo su cometido.

Cuando alguien vuelve quiere decir que veía la necesidad de hacerlo...

Entre las obligaciones de los asociados está involucrarse en la gestión. Se abre ahora una etapa muy bonita para hacer captación de socios.

¿Siguen siendo sus prioridades el tráfico, el Rosario y el mantenimiento?

También la captación de gente joven, de nuevos vecinos. Es un saldo pendiente, junto a las reivindicaciones históricas. Nos consta que hay avances por parte del Ayuntamiento, pero hemos detectado,por ejemplo, muchas baldosas rotas.

Llega con medio curso empezado y la gestión de las fiestas avanzada....

Entendemos que tenemos margen para la gestión de las fiestas y tendremos que ver con qué herramientas partimos. Eso nos fue comunicado por la anterior directiva.

También son actores de la mesa de negociación de la hostelería, cuál será su postura?

Es un tema que conozco por vosotros. La relación de la Ciudad Vieja con la hostelería es buena y hasta puede ser ejemplo para otros lugares. Nos consta que los incumplimientos son contados. Podemos presumir de una hostelería bien organizada.

¿Está el barrio mejor o peor que cuando dejó la presidencia?

Me alegra responder a eso, porque vemos un Ayuntamiento involucrado y la Ciudad Vieja está en un momento dulce.