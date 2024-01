El presidente de los vecinos de la Ciudad Vieja de A Coruña no seguirá en el cargo

Dos años después de su llegada a la presidencia de los vecinos de la Ciudad Vieja, Leonardo Méndez dará un paso a un lado y no se presentará a la reelección en la próxima asamblea. Lejos de disputas, malentendidos o discrepancias, lo hace con la intención de mantener esa frescura que, según afirma, ha dado al barrio la llegada de su grupo de trabajo: “Dentro de este procedimiento que iniciamos de forma participativa, plural y para involucrar a los vecinos, el planteamiento era llevar a cabo una reelección de los cargos cada dos años. La idea es venga gente nueva para traer nuevas ideas y no anquilosarnos”.



El último ciclo, o microciclo, de la asociación vecinal ha estado marcado por una intensa actividad, la recuperación de las celebraciones tradicionales y, sobre todo, por la vuelta a un Rosario clásico y como eje de la planificación annual. Una vuelta a la Ciudad Vieja de los abuelos que espera no quede en el olvido. “En ese procedimiento de que sea algo vivo queremos que se presente gente nueva y así cada dos años irán cambiando las ideas. Las ideas dde cada uno son diferentes, válidas y respetables. Por eso no quiero que mis ideas sigan ahí”, reconoce. “En principio, yo me aparto y apoyaré y colaboraré en lo que pueda”, finaliza.

Ayuntamiento

El pasado lunes tuvo lugar la que posiblemente sea la última de las muchas reuniones de Méndez con el Ayuntamiento. A la misma acudieron los concejales Francisco Díaz Gallego (Urbanismo), Noemí Díaz (Medio Ambiente), Nereida Canosa (Infraestructuras), Yoya Neira (Bienestar Social), así como la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Luisa Varela. El objeto fue una caminata por el barrio en el que los residentes de la Ciudad Vieja hicieron hincapié en la necesidad del control de la circulación y demás aspectos relacionados con la movilidad y el aparcamiento. “El Ayuntamiento tiene razón al decir que no depende solamente de ellos, pero fue algo productivo y, como siempre, nos contentaron porque nos traían respuestas, aunque no cubren las demandas”, señala Méndez.

Por otra parte, temas como el control de la hostelería, la rehabilitación de edificios o simplemente la colocación de marquesinas en las paradas de bus también fueron abordados desde un clima de cordialidad.