Laureano Oubiña: "Querían que volviera a traficar"

No está acostumbrada la calle San Juan de A Coruña a latir con especial intensidad entre semana, ni siquiera una víspera de festivo. Sin embargo, la pintoresca furgoneta en la que de un tiempo a esta parte se mueve Laureano Oubiña por toda la geografía gallega resultó un imán para los curiosos y para aquellos que instagramearon una poco glamurosa Citroen Jumpy llena de referencias a su nuevo oficio: la venta de vinos, merchandising y, sobre todo, libros que cuentan su versión de una historia contada desde cientos de puntos de vista diferentes.

El nuevo Laureano Oubiña es en realidad un guiño al de toda la vida. El Compinche de la calle San Juan, para muchos todavía “el de al lado del Huevito”, le sirvió para montar una cata de vinos, firma de libros y venta de camisetas de manera monotemática y con una retranca inequívoca. La estrella hace referencia a la famosa 'Operación Nécora', mientras que el Ribera del Duero, Rioja y Albariño que porta en su furgoneta sirven en realidad excusa para la presentación de la segunda parte de su autobiografía, 'Desmontando Fariña'.

Cinco años después del estreno del primer episodio, Oubiña se encuentra en pleno juicio contra Netflix y con un extenso texto a la venta en el que matiza capítulo por capítulo la historia contada desde la plataforma. “No es que me vaya la marcha, es que no me gusta la mentira”, matiza sobre las ganas de seguir metido en tribunales y contar su verdad, camino de los 78 años de edad. “La pensión de 360 euros, ahora 420, no me da para vivir, y además, me aburro sin hacer nada, yo soy hombre de acción”, matiza el autodenominado “contrabandista retirado”.

Entre anécdota y anécdota, éstas entre firma y firma, se refiere a los vinos con un mimo y de una forma puntillosa, la misma con la que dice describir en su libro las “zancadillas” que le colocaron en el camino a la reinserción social. “Querían que volviera a las andadas, que volviera a traficar, porque no soportan que una persona con mi pasado pueda rehabilitarse sola, sin ayuda de nadie”.