Inés Rey reivindica en Alcorcón o compromiso das mulleres líderes coa igualdade e a loita contra a prostitución

A alcaldesa clausurou as xornadas “Igualdad, feminismo” organizadas polo Ayuntamiento de Alcorcón xunto con Meritxell Batet, expresidenta do Congreso dos Deputados e Deputadas, e Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón. Rey destacou a importancia do liderado feminino e da perspectiva feminista nas políticas públicas.



Durante a súa intervención, Rey reflexionou sobre os 20 anos da aprobación da Lei Integral contra a Violencia de Xénero, que definiu como "un hito pionero en Europa". Non obstante, advertiu sobre as desigualdades que persisten: “Cuando hacemos jornadas con escolares veo a alumnos con discursos que considerábamos erradicados y que no lo están, sino que se avivaron”, dijo.



A alcaldesa tamén sinalou que, malia avances como a aprobación da primeira lei de paridade en España, o gran “debate pendiente es la abolición de la prostitución”. Nesa liña, sentenciou que “no podemos dar ni un paso atrás en los derechos consolidados, pero tampoco dejar de conquistar nuevos avances”.



Rey rematou a súa intervención poñendo en valor encontros coma o celebrado e chamando a defender o feminismo como garantía da protección da democracia: “El feminismo es más necesario que nunca porque engloba todos los derechos y libertades que necesitamos para vivir en una sociedad democrática”.