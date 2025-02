Inés Rey acusa a la oposición de instalarse en la “irrelevancia” y de no tener “un papel activo”

“No existe una alternativa de gobierno, no la hay. La oposición ha decidido ponerse en la irrelevancia y no trabajar por la ciudad”. Así de contundente se mostró este miércoles la alcaldesa en una entrevista realizada en Onda Cero en la que analizó, entre otras cuestiones, el resultado del pleno extraordinario celebrado este martes en el que la oposición negó su confianza a su gestión como regidora.



Con el resultado de la sesión plenaria se abre el plazo de un mes para que el PP y el BNG, que ratificaron su voto en contra de los presupuestos de los socialistas, pacten para presentar un candidato a la Alcaldía, algo que no ocurrirá, tal y como dejó claro el portavoz nacionalista en María Pita, Francisco Jorquera. Este dijo que, si bien no confía ahora mismo en el Gobierno municipal, tampoco lo hace en el popular Miguel Lorenzo.



Los presupuestos más altos de la historia de la ciudad, de 379 millones de euros, quedarán, por lo tanto, aprobados en el mes de abril. En este sentido, la alcaldesa declaró que “por cuestiones partidistas e interesadas, han decidido que los vecinos tengan que esperar un mes y medio para aprobar los presupuestos, que se van a aprobar porque no hay alternativa”.



La regidora, mientras, seguirá “trabajando para que A Coruña siga siendo el motor de Galicia y no volver a épocas a las que no queremos volver”. Rey apuntó que hace autocrítica “todos los días”, pero dijo sobre la oposición que, por un lado, “tenemos la nada, que es el BNG que no se quiso ni sentar con nosotros”, y por otro lado, el PP, que es “la nada absoluta”.



La alcaldesa apuntó que desde su gobierno se ha hecho una evaluación de los compromisos adquiridos con los nacionalistas para su investidura. “¿El cumplimiento podría ser mejor? Sí, pero no estamos ni en el 50% del mandato. No sé qué es lo que no le gusta al BNG del presupuesto, solo hay una negativa incomprensible”, comentó.

“Solo habla mal de mí”

Más crítica se mostró con Miguel Lorenzo. De este dijo que “tenemos a un señor liderando una presunta alternativa de gobierno que solo habla mal de mí. Vamos a suponer que ha leído el presupuesto: ¿qué no le gusta?”, para continuar pidiendo “rigor, seriedad y coherencia”. Rey prosiguió su intervención denunciando que ambos partidos “han decidido no tener un papel activo en las políticas municipales” y, por ello y por sus visiones “cortoplacistas e interesadas vamos a tener que esperar un mes y medio para los presupuestos”.



Cuestionada por el rechazo a la enmienda del PP para incluir cambios en las bases de ejecución de las cuentas, que también contó con la negativa del BNG, la regidora volvió a mostrarse tajante. “Hacen unas cuentas como las que puedo hacer yo cuando voy a la compra. Ponen incluso que hay que eliminar la partida de gastos postales del Ayuntamiento para que no lleguen las notificaciones por correo postal ni a los propietarios de fincas, ni a los multados por la doble fila, ni a quien recibe becas comedor, etc”. Este “nivel” es el que le llevó a recomendarle a los populares que “dejen de hablar de la enmienda”.



En otro orden de cosas, Inés Rey también se refirió a la tasa turística y al rechazo mostrado por el sector hotelero. “Podemos recibir ingresos extra por una tasa muy asequible que no va a expulsar a nadie de la ciudad”, concluyó.

“Seguimos teniendo lo de siempre”, responde el PP

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, destacó ayer que, tras el pleno extraordinario del martes, “seguimos teniendo lo de siempre: una alcaldesa que está todo el día hablando de sus grandes proyectos pero en el día a día de los ciudadanos esos grandes proyectos no influyen. Está hablando de sus grandes proyectos pero no son capaces de sacarlos adelante, solo hablan de anuncios y está hablando siempre de sus grandes proyectos y se olvida de los barrios”. El portavoz de los populares, además, señaló que hay un “gran problema”: “Más que haya o no presupuesto, es que ese presupuesto se ejecute”.