El pleno de A Coruña niega la confianza a Rey, que aprobará los presupuestos al no haber alternativa de gobierno

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se sometió hoy a una cuestión de confianza que fue rechazada por el PP y el BNG. Era algo que solo la mayor de las sorpresas podía evitar, por lo que tanto la regidora como el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, se mostraron tranquilos y confiados en todo momento. Ni las palabras más duras de la oposición, sobre todo las del popular Miguel Lorenzo, hicieron pestañear a los socialistas.



Con el resultado del pleno de hoy se abre, por lo tanto, el plazo de un mes para la aprobación definitiva de los presupuestos, de 379 millones de euros. La oposición tendrá cuatro semanas para dar forma a una moción de censura que se prevé prácticamente imposible –esto solo sería posible si se diese un pacto PP-BNG– y, en caso de no formalizarla, las cuentas quedarán aprobadas.



El pleno extraordinario de hoy terminó con la votación de la corporación municipal, en la que solo los socialistas dieron el ‘sí’ a sus presupuestos, tumbados por populares y nacionalistas el pasado jueves en la sesión ordinaria de febrero.



La regidora tomó la palabra al inicio de la sesión para defender su proyecto de ciudad: “A Coruña confió en todos y todas los que nos sentamos en este salón y yo, desde el primer día que accedí al Palacio de María Pita, lo hice con el objetivo de que la ciudadanía volviese a confiar en el Concello y que la maquinaria municipal se pusiera otra vez en marcha después de ocho años de parálisis”. Rey defendió que la urbe está “mejor que en 2019” y aseguró que esta cuestión de confianza “me importa bien poco” si “impide que se bloquee la ciudad y permite aprobar unos presupuestos”. Antes de dar paso a los turnos de debate, recordó: “No son los presupuestos de Inés Rey, son los de los barrios”.



También se mostró muy crítica con el PP, al que acusó de intentar exportar a la ciudad la “estrategia madrileña de crispación artificial y permanente”. “Tendrán que explicar por qué votan en contra de la fachada marítima o de los accesos al Chuac”, manifestó en alusión también al BNG, pero con “mano tendida al diálogo”.



Tanto en su discurso inicial como en el final, antes de concluir la sesión plenaria, la alcaldesa ha lamentado que se retrase la aprobación de unas cuentas con inversiones en barrios, en actividades culturales o deportivas y que buscan, en línea con el anterior mandato, ha dicho, consolidar A Coruña como “capital social y económica de Galicia”.

las cuentas entrarán en vigor en abril Los presupuestos entrarán en vigor, previsiblemente, en el mes de abril. Tras el pleno de hoy , a mediados de marzo comenzarán los quince días de exposición pública para que se presenten las alegaciones. Tras esto, el siguiente paso que se dará es la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y entonces el documento entrará en vigor, todo apunta, en la primera semana de abril. Se trata de los presupuestos más altos de la historia de A Coruña, pero tal y como recordó José Manuel Lage Tuñas en el pleno del pasado jueves, los ingresos municipales en 2023 fueron de 279 millones de euros y este espera que en 2024 lleguen, una vez se hayan liquidado las cuentas, a 307 millones, superando las previsiones iniciales de 301 millones que figuraban en las cuentas del año pasado. “O orzamento ten carácter expansivo para reforzar a dinamización tecnolóxica, as políticas de benestar, a mobilidade sostible e a mellora dos investimentos dos barrios e de proximidade”, declaró la semana pasada sobre estos debatidos presupuestos.

Críticas



Las intervenciones de la oposición se centraron en diferentes cuestiones. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, recalcó que el PSOE no ha tenido un cumplimiento adecuado con el acuerdo de investidura que mantiene con su formación, lo que motiva gran parte de su voto en contra, además de la pérdida de confianza en la regidora. “O mínimo esixible é o cumprimento do pactado. Pedímoslle unha rectificación no xeito de gobernar”.



En la bancada popular, Miguel Lorenzo acusó a Jorquera de ser “cómplice” de las políticas del Gobierno local e instó al nacionalista a “sentarnos y hablar”: “Depende de usted que la ciudad progrese o no”. Sobre la gestión de los socialistas, criticó duramente lo que considera una insuficiente ejecución presupuestaria.



Por su parte, el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, puso énfasis en una frase: “No hay alternativa en la oposición”. Se dirigió al BNG para mencionar los esfuerzos que se están haciendo por parte del Gobierno municipal para reconducir el diálogo, hecho que también reconoció Jorquera al aludir asuntos como la regulación de las viviendas de uso turístico o la petición para declarar A Coruña zona residencial tensionada, además de la suspensión de las licencias en As Percebeiras. “Frente a Inés Rey no hay alternativa, unos piensan en la ciudad y otros, cómo fastidiar a un gobierno”, sentenció Lage Tuñas, al tiempo que apeló a “intensificar conversaciones” con el BNG para “volver a la mesa de diálogo”.



El portavoz municipal insistió, no obstante, en que el 50% de los asuntos acordados con los nacionalistas en el pacto de investidura se han cumplido, mientras adelantó que en 2027 espera que esté cumplido “el conjunto del acuerdo”. “No hay crítica constructiva”, añadió.



Pese a todo, queda claro que no habrá moción de censura. Lo que parecía probable, después de los debates de este martes, se asume como algo seguro: el BNG no pactará con el PP para presentar un candidato a la Alcaldía. Esta postura se escenificó, por ejemplo, cuando Jorquera expuso los motivos por los que no apoyará la moción de censura con los populares. “Estamos a favor de potenciar o transporte público e foi o PP quen se cargou o carril bus e o plan de mobilidade”, señaló sobre la etapa del gobierno de Carlos Negreira, en el que Miguel Lorenzo estaba presente.



También puso de manifiesto sus diferencias en materia de vivienda, memoria histórica o el concepto de Estado laico, entre otras. “Este guion ya estaba escrito”, resumió el portavoz del PP en el pleno celebrado hoy . Y así parece que será.