Indignación en la hostelería de A Coruña por la puesta en libertad de los asaltantes motorizados

Fue efímera la sensación de alivio de los hosteleros de la zona de San Pablo, que el domingo celebraron la detención de tres varones en relación con los cinco asaltos motorizados durante la madrugada del lunes al martes de la pasada semana. Y es que, poco antes de la medianoche, los tres supuestos autores fueron puestos en libertad tras pasar la tarde en Lonzas. Entre los tres sumaban decenas de antecedentes.



No fue suficiente ver cómo una banda alunizaba en sus locales con motos de alta cilindrada para que algunos hosteleros se decidiesen a denunciar. De los cinco establecimientos afectados sólo dos dieron parte a la Policía Nacional. Uno de ellos puso el grito en el cielo al conocer la noticia de la liberación. “Queremos transmitir nuestra máxima repulsa, ya que no tenemos la menor duda de que esto aumenta la inseguridad y la incertidumbre”, lamentó. “Es un sinsentido y no podemos consentir que en pleno centro de la ciudad sucedan este tipo de cosas”, añadió. Curiosamente, algunos de los bares que decidieron no denunciar los hechos confiesan que la causa es el hastío y el recelo sobre la eficacia de la denuncia.