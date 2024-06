Un incendio acaba con el edificio okupado más conflictivo de A Coruña

En A Coruña, el noveno piso del número 120 de la ronda de Nelle, famoso por estar okupado, se originó un incendio a las seis menos cuarto de la tarde. El fuego, del que todavía se desconocen las causas, aunque varios okupas interrogados al respecto aseguran que fue intencionado, se apagó en apenas media hora. Pero las autoridades decidieron clausurar el edificio a la espera de una inspección de Ruinas que lo declarara seguro, así que los Bomberos sellaron la entrada con planchas, ante la mirada resignada de los okupas. Así, se ponía fin a varios años de problemas. Por lo menos, de momento.



En los últimos años, este inmueble ha sido el escenario de numerosos incidentes, y de otras tantas intervenciones policiales El verano pasado, el Ayuntamiento se había visto obligado a limpiar de basura el patio interior ante el peligro sanitario que suponía, así que para los vecinos de la ronda de Nelle este incendio ha sido providencial, sobre todo porque nadie ha resultado herido. Sin embargo, puede ser provisional, si la propiedad no toma la decisión de tapiar la entrada de forma definitiva.

Un hombre de 60 años se lamentaba: “Tres años y pico viviendo aquí, vivía bien. De vez en cuando había algún lío. Por culpa de uno pagamos todos. No tengo a dónde ir”. Por suerte, no dormirá en la calle, porque un amigo le va a acoger. “El incendio es culpa de las autoridades. Hay electricidad que podían mirar. Si no vienen y revisan... Hay familias, gente que lleva desde que lo abrieron. ¿A dónde se van a ir? ¿A la calle? Me voy a Rubinos y si no puedo ¿Qué hago?”, comentaba un joven que cree que el origen del fuego es accidental. Se les dejó entrar para que recogieran sus cosas y se dejaron dos coches patrulla frente a la puerta.