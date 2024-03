Inspeccionan el edificio okupado de la ronda de Nelle, en A Coruña, para comprobar su seguridad

El inmueble okupado de la ronda de Nelle, el número 120, es objeto de inspecciones periódicas para comprobar su seguridad. Los resultados, aseguran fuentes municipales, son posteriormente comunicados a la propiedad, que ya ha recibido a lo largo de los años nueve notificaciones para que tomen medidas, la última de ellas a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

La presencia de la Policía Local o Nacional en el edificio, cuyas veinte viviendas están okupadas, suele alertar a los vecinos varias veces al mes. Quitando excepciones, como cuando se producen detenciones, lo que llevan a cabo allí son controles rutinarios.



A finales de octubre de 2023 se llevó a cabo una inspección técnica administrativa con técnicos de medio ambiente, servicios sociales, urbanismo y bomberos para comprobar la seguridad del edificio y evitar desprendimientos, entre otras situaciones peligrosas. El objetivo, mantenía el Ayuntamiento, era garantizar la seguridad de las personas.



La propiedad, a día de hoy, no responde a las notificaciones efectuadas. Esto ha llevado a los vecinos a mostrar un estado de pesimismo en cuanto a la situación que rodea el número 120 de la ronda de Nelle. “Hay que entender que cuando una propiedad no denuncia ni hace nada, al fin y al cabo es una propiedad privada y no pueden entrar las autoridades ni administraciones. Desde fuera se cree que el Ayuntamiento podría entrar y hacer algo, pero no. Es la pescadilla que se muerde la cola y la propiedad no tiene interés”, manifiesta la asociación de vecinos de la plaza del Comercio.

Fue hace una década cuando la situación empeoró en la zona. Los vecinos comenzaron a irse del edificio por la llegada de los primeros okupas, pero hace tres años encontraron el filón porque el inmueble se quedó vacío. Desde entonces no solo ha habido detenciones y desprendimientos a la vía pública, sino que los técnicos municipales vaciaron toneladas de basura del patio.