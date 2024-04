Efectivos policiales se desplazan a la Ronda de Nelle por una falsa alarma con un arma simulada

Efectivos policiales se desplazaron este jueves a la zona de la Ronda de Nelle, en A Coruña, por una falsa alarma vinculada con lo que parecía ser un arma.



Al lugar, se trasladaron agentes de la Policía Nacional y también de la Local por el aviso de que una persona joven iba con un arma de balines.



"Un chico joven, no sabemos si menor, iba jugando, haciendo movimientos, pero no hubo incidente ya que con toda probabilidad era simulada". "Aparentemente no era real", han precisado sobre lo sucedido fuentes consultadas por Europa Press.