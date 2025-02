Los hosteleros de A Coruña anuncian una subida de precios: "Que venga Yolanda Díaz a pagar"

Algunos les acusan de estar siempre quejándose y otros de ser el ‘niño mimado’ del Ayuntamiento. Da igual dónde y en cuál. Nunca falla. Sin embargo, por lo menos en el caso de A Coruña, siempre han eliminado al cliente dentro de la exposición de sus penas. Al menos hasta ahora. Según Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Sector, el bolsillo del consumidor se va a ver afectado por lo que el Gobierno ha dado en llamar medidas sociales.



Es decir, la subida de los salarios, la reducción de la jornada laboral y hasta las bajas de los trabajadores, los tres principales problemas que señalan, los pagarán los que estén al otro lado de la barra, por más que a Cañete le gustaría pasarle la factura a otra persona. “Lo que me gustaría es que Yolanda Díaz viniese a pagar los seguros sociales y las nóminas a los trabajadores, con lo poco que se factura este mes. Vamos a pagar los mismos salarios, seguros sociales y televisión digital, pero voy a ingresar tres días menos”, subraya.



Lo que más duele al presidente de los hosteleros es que, después de una larga negociación para mejorar el convenio colectivo, este se ha visto superado por la cuantía del salario mínimo y los reajustes que implica. Firmado hace poco más de dos años, estableció un incremento total del 12 por ciento, con una subida del cuatro por ejercicio. “Negociamos unas condiciones y por su cuenta se meten en las negociaciones. Le quitan valor a los convenios y están dañándonos. Todo va contra las empresas, que aumentan los gastos hasta hacerse insostenibles”, dicen los hosteleros coruñeses. “Nos afecta tanto la subida del salario mínimo como la reducción de jornada, u otro tipo de acciones que se realizan de manera unilateral desde el Gobierno saltándose los convenios colectivos”, añaden.



Factor humano

Héctor Cañete subraya que en ningún caso su gremio está peleado con un salario digno (actualmente está alrededor de los 1.350 euros en 12 pagas). Simplemente pide un respiro en lo que a cargas impositivas se refiere. “Todo eso hay que repercutirlo en el cliente. Lo que está claro es que, si me suben los salarios y me reducen las horas trabajadas, me subes la tasa de terrazas y la tasa turística, no hace falta adivinar que la hostelería se volverá inaccesible”, indica en referencia también a la política municipal respecto a las terrazas. “Si nosotros estamos encantados de pagar 3.000 o 5.000 euros a un trabajador, igual que cualquier empresa. Pero si eso tiene unos costes sociales desproporcionados es imposible asumirlo”, prosigue.



Finalmente, respecto a las bajas, Cañete dice: “Si hay más de un millón de personas de baja y reducimos la jornada laboral se hace insostenible. Las bajas siguen siendo la principal preocupación que tenemos. Hay que tener en cuenta que el 31 por ciento de lo que ingresamos se nos va en pagar a los trabajadores. Todo va a subir. Y no hablo sólo del sector hostelero”.