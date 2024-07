La hostelería de A Coruña pide formar a los inmigrantes africanos para cubrir su déficit de trabajadores

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña aprovechó la visita de la delegada de la Xunta en la provincia, Belén Docampo, para comenzar a sentar las bases del nuevo horizonte vital de los inmigrantes africanos que lleguen a la comunidad. Durante el encuentro mantenido en la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro el presidente de los hosteleros, Héctor Cañete, transmitió la idea de que nadie mejor que mano de obra necesitada de trabajo para cubrir la necesidad de mano de obra y puestos de trabajo. “La contratación de personal se hace cada vez más difícil: en muchos sectores no hay mano de obra, así que queremos proponer que los migrantes que lleguen procedentes de África, siempre y cuando sean adultos en edad de trabajar, puedan cubrir esa demanda”, subrayó.



No se han puesto de acuerdo el Gobierno central y el autonómico sobre el número de personas que arribarán a Galicia, aunque las últimas estimaciones apuntan a casi medio millar. Para ellos ya tiene Cañete definido un plan intensivo de formación y una potencial relación beneficiosa para todas las partes. “Si de esos más de 400 me mandan 100 para A Coruña en un mes los tenemos a todos colocados y trabajando”, advirtió. “Si lo hicimos con 75, ¿por qué no lo íbamos a hacer un centenar?”, se pregunta el presidente de los hosteleros. Tanto la Xunta como la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña ya apuntaron al programa Retorna como un éxito. Entonces, el criterio fue que los hijos de la emigración gallega volviesen a casa con traslado, formación y los primeros pasos pagados. El resultado fue más que satisfactorio y acabó por convertirse en un modelo a imitar por varias comunidades autónomas.

Durante la visita a las instalaciones de la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro la delegada de la Xunta comprobó de primera mano cómo es la formación del Curso de Operaciones Básicas de Cocina. Además, las mismas aulas y fogones también nutren de trabajadores al sector tanto desde BeCook como los diferentes convenios puntuales con las administraciones. Estuvieron también presentes Juan José Couce Prego, director territorial de Emprego; Roberto Coira, concejal del PP; Alberto Méndez, directivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería; y Andrea Díaz, gerente de una entidad que ha logrado un cien por cien de colocación de sus alumnos.