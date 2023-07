La hostelería y el ocio nocturno de A Coruña celebran un primer mes de la temporada veraniega a pleno rendimiento

Un mes después de que ardiese la ciudad, casi en el sentido más estricto de la expresión, la hostelería y el ocio nocturno respiran aliviados. Y es que el comienzo del verano, marcado en ambos sectores por la celebración de San Juan, ha estado a la altura de las expectativas y vuelve a situar los indicadores de facturación en índices de normalidad o previos a la pandemia. .

A pesar de que julio no es el mes más fuerte del verano coruñés, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería ya ha bendecido el volumen de trabajo. Sin embargo, como habitualmente, la felicidad por el momento creciente no esconde una cierta preocupación medioplacista. “Es un buen verano, con los turistas reservando desde comienzos de año y en el que se está trabajando bastante bien”, afirma el presidente sectorial, Héctor Cañete. “Las cifras son similares a las de 2022, cuando se batieron récords, pero no hay la alegría que se percibía al salir de la pandemia y sí notamos una cierta contención de gasto”, añade.



Si hay una zona que ejerce de pulso de la salud hostelera en A Coruña esa es La Marina, donde el verano es especialmente intenso y se superan récords de años anteriores. “La verdad es que el primer mes de verano fue muy positivo, dentro de las previsiones que teníamos, y estamos en números previos a la pandemia”, explica Alberto Boquete, presidente de los hosteleros de la zona. Sin embargo, su compañero Emilio Ron, gerente del Cine París y varios establecimientos a lo largo de la ciudad, echa de menos una mayor capacidad de movimiento. “El verano estás siendo relativamente bueno y el tiempo lo está salvando, porque al no tener suficiente mano de obra no podemos abrir todas las mesas ni ejecutar todos los horarios”, lamenta el hostelero.



Por su parte, el ocio nocturno expresa una especie de alegría contenida, toda vez que lo mejor está por llegar el próximo mes de agosto. “No está siendo tan explosivo como hace un año, porque veníamos desbocados de la pandemia, pero sacando la ecuación atípica de entonces está siendo uno de los mejores veranos, se está manteniendo un hábito de gasto importante y no podemos quejarnos”, subraya Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente del grupo Pelícano.



Oferta diversa

Habituado a un público ecléctico, Carlos Díaz Pereiro, propietario de Studio 54 y O Faiado, cree que la amplia oferta de ocio lleva a la gente a la calle, pero también se vuelve más complicado el hecho de convertirse en reclamo. “La gente en verano sale más, pero las opciones son infinitas, el verano está siendo bueno y hace tiempo que se alcanzaron niveles de 2019”, confiesa.



La fecha que marcó el inicio de la temporada de verano, el San Juan, se convirtió en una Noche Meiga de récord y facturación histórica para el ocio nocturno, que ahora cuenta los días para la llegada de agosto, el mes más fuerte del año. Llegará, además, muy posiblemente con horario ampliado.