La hostelería de A Coruña advierte de intentos de engaño en relación con la formación sobre el acoso

Lo que hace poco más de un mes se presentó como una solución conjunta a una creciente problemática social ha sido visto como una oportunidad de negocio por quienes frivolizan con el sufrimiento ajeno. Y es que, después de que el delegado del Gobierno en Galicia se reuniese con los representantes de la hostelería de toda la comunidad para presentar un plan y jornadas de actuación y protocolos para detectar y erradicar el acoso sexual, algunas empresas se han lanzado a anotarse el tanto y erigirse como una especie de centro homologado de las mismas.



No se trata de un caso aislado, sino una tendencia preocupante de prácticas que han confundido a los hosteleros de la ciudad, hasta el punto de que la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña ha tenido que salir al paso para evitar lo que podría calificarse de proceso fraudulento, entendido fraude, según la RAE, como “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra la que se comete”. En una comunicación interna dirigida a sus socios, la asociación afirma: “Hemos detectado que varias empresas de formación están llamando a locales de hostelería con técnicas bastante agresivas, adviertiendo que es obligatorio contratar la formación relativa al plan de acoso, cuando eso no es real en absoluto”.

Lo único que resulta obligatorio para los profesionales es elaborar un plan de acoso en el caso, en caso de tener personal contratado, y por lo tanto solicitar un servicio de prevención. “Os recomendamos que no malgastéis vuestro dinero en esto”, insiste el comunicado interno a los profesionales del sector.



Gratuidad como respuesta

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería tomó como determinación y “como respuesta a estas llamadas con técnicas de dudosa catadura moral”, la elaboración gratuita de ese plan de actuación para todos los miembros que se pongan en contacto con las oficinas centrales, a través del teléfono 981 295 400.



Por otra parte, tal y como se había anunciado, la delegación del Gobierno en Galicia celebrará una jornada informativa sobre las pautas de actuación del personal de los centros del ocio nocturno, para los supuestos de agresión sexual. La finalidad será detectar y distinguir las tipologías de agresión y transmitir directrices para la actuación del personal, previo a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los interesados podrán acudir a la intervención de la Unidad de Violencia de la Delegación del Gobierno, miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Será el próximo día 30, a las 17.00 horas, en un lugar a determinar.