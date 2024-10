Hi: el saludo desde el corazón de A Coruña de una nueva comunidad de desarrollo digital

G.P /Redacción

El futuro ya está aquí. Pocas veces una sentencia tan repetida se ha ajustado tanto a la realidad empresarial y digital en la ciudad. El nacimiento de Hi, una realidad ya en funcionamiento en forma de hub innovador, es el de una comunidad que entiende el progreso en forma de ecosistema creativo y en el que la atracción de talento es una de las razones de ser. En pleno corazón de la ciudad, el latir del progreso es más fuerte que nunca con un proyecto no solamente pionero, sino también llamado a marcar un antes y un después en la forma de establecer nexos entre empresas, profesionales y emprendedores jóvenes.



No hay nada más incontestable que el hecho de que las barreras y las fronteras en el futuro de la creación digital son relativas, pero Hi nace igualmente con el firme compromiso de poner A Coruña y Galicia en primer plano y de ser el espacio vertebrador de proyectos.



El paso del concepto de oficina tradicional al hub es algo así como el apagón digital y entrar directamente en ese futuro que representa Hi. Sin embargo, la transición resulta muy poco traumática y sí netamente reconocible. Cuando los inquilinos del hub hablan de una comunidad creativa lo es en el más estricto sentido. Es, en realidad, una comunidad de vecinos, con cada ‘vivienda’ organizada con números como si de portales se tratase. Existen zonas comunes para el intercambio de pareceres y una recepción en el que se detalla a dónde dirigirse y en qué punto se encuentra cada inquilino. También existen espacios de desconexión, mental que no digital, y lugares privilegiados con vistas al mar para establecer ese tipo de relaciones que sí requieren del cara a cara para avanzar.

Sorpresa

Se intensificó el latir de un corazón desde el ágora central y una flecha dirigió a los asistentes frente a una inquietante caja blanca, similar a la de los magos de toda la vida. Y es que, en realidad, el trabajo de los talentos asentados en Hi es el de los prestidigitadores modernos. Juana Abellaneda, directora de Hi, dio la bienvenida al público a través de un holograma que representaba su “yo virtual”. La ensoñación de cualquier adolescente de los 80 y los 90 convertida ahora en una realidad cotidiana que levantó más de un ‘oh’ de admiración.



En su discurso resaltó la misión de Hi como un espacio diseñado para conectar a las personas, impulsarlas y potenciar su crecimiento dentro del ecosistema digital.



Durante esta presentación, Abellaneda destacó el valor fundamental que las personas ocupan en la estructura de Hi, afirmando que el hub no solo es un espacio para el desarrollo tecnológico, sino una comunidad dedicada a fomentar el talento y la colaboración. “Human Intelligence Hub, Hi para los amigos, es un hub digital pensado por y para el sector digital, un lugar para crear, crecer, convertir, sumar, donde el centro somos las personas”, apuntó.



El discurso, que culminó con una invitación a los presentes para formar parte de Hi en sus diferentes modalidades de membresía, subrayó la flexibilidad del espacio para adaptarse a las necesidades de empresas y profesionales de distintos tamaños. Acto seguido, la directora de Hi apareció en persona frente a los asistentes, ofreciendo una continuidad sorprendente a su alter ego digital. Tras proyectar un vídeo que resumía la esencia del proyecto, Abellaneda profundizó en uno de los pilares fundamentales de Hi: el reconocimiento de que las personas son mucho más que sus títulos profesionales. “En Hi creemos que las personas somos la suma de todas nuestras habilidades, facetas, experiencias, logros y errores. Somos mucho más de lo que indican nuestras tarjetas de visita o nuestras firmas de correo electrónico.”



Con estas palabras, insistió en la singularidad de cada miembro de la comunidad de Hi, y cómo esta diversidad de talentos es lo que impulsa el crecimiento y la colaboración dentro del hub, transformándolo en un espacio dinámico y participativo.

Privilegiado

Ubicado en pleno corazón de A Coruña, Hi ofrece unas vistas incomparables al mar y se sitúa en un entorno icónico, con acceso directo al casco urbano y a importantes puntos de referencia cultural y empresarial de la ciudad. Este espacio ha sido cuidadosamente diseñado para atender las necesidades de las empresas digitales y de ecommerce, ofreciendo un ambiente que combina funcionalidad, sostenibilidad y bienestar, con las personas siempre en el centro de su propuesta.



El hub está pensado para ser un lugar a la medida de las personas, donde los profesionales y las empresas pueden desarrollar su actividad diaria en un entorno cómodo y adaptable. Hi no es solo un lugar de trabajo, sino un espacio donde los emprendedores pueden encontrar inspiración, innovación y oportunidades de crecimiento, reconociendo que cada persona tiene un talento único que aportar. Con esta iniciativa, A Coruña sigue consolidando su liderazgo como polo de innovación digital, con una oferta diversa y de alto valor añadido para el ecosistema digital gallego.

Los espacios de trabajo ya funcionan a pleno rendimiento, mientras que un holograma, el “yo virtual” de la directora, Juana Abellaneda, dio la bienvenida a los asistentes. Fue una de las grandes sorpresas de la noche | Fotos: Patricia G. Fraga

Beneficios

Desde grandes corporaciones hasta freelance o startups, Hi será el lugar donde todos podrán encontrar su espacio ideal para desarrollar su actividad y crecer también en el ecosistema digital.



Hi no es solo un proyecto para empresas, es un proyecto para las personas. Con el objetivo de transformar el modelo económico y social de A Coruña, el hub busca no solo apoyar el crecimiento de las empresas digitales, sino también contribuir al desarrollo de un entorno más sostenible y orientado al futuro.



El hub también tiene como misión contribuir a la retención del talento joven, ofreciendo oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional en la propia ciudad. En un contexto global donde la fuga de talento es una preocupación constante, Hi se posiciona como un espacio que facilita la innovación y el trabajo colaborativo, promoviendo la estabilidad y el crecimiento en la región.



La ciudad de A Coruña, con su rica tradición empresarial y tecnológica, ha sido el lugar elegido para la puesta en marcha de este proyecto, que promete convertirse en un referente no solo en Galicia, sino en toda España. Hi contribuirá de esta manera a atraer nuevas inversiones y talento a la región desde sus primeros pasos.

Compromiso

Grupo Comar, la empresa promotora de Hi, reafirma con este proyecto su compromiso con el desarrollo digital y económico de A Coruña. A través de esta iniciativa, se busca consolidar a la ciudad como un polo de innovación digital, en línea con la apuesta de la ciudad por atraer inversiones y talento al sector tecnológico.

Hi se suma así a los esfuerzos de la ciudad para convertirse en un referente en la digitalización y la innovación empresarial, un objetivo que está alineado con el posicionamiento de A Coruña como ciudad líder en el ámbito digital.

Las grandes ventajas

-Acceso a la formación de vanguardia

Los profesionales tendrán la oportunidad de participar en actividades formativas diseñadas para impulsar sus negocios, con acceso a conocimientos actualizados sobre las últimas innovaciones.

-Una completa red de networking para compartir ideas

Hi ofrece un entorno creativo donde las ideas fluyen y se comparten, facilitando la creación de sinergias y colaboraciones entre emprendedores, freelancers, inversores y grandes empresas.

-Participación en todo tipo de eventos exclusivos

Los miembros de Hi podrán asistir a eventos de actualidad en el ámbito digital, donde se debatirán temas de interés y se presentarán metodologías que generen un impacto directo en sus negocios.

-Un ecosistema de apoyo para los miembros

El hub pone a disposición de sus miembros herramientas y metodologías innovadoras que ayudarán a maximizar el rendimiento de sus proyectos, impulsando la creación de valor local y global.