Hace 25 años: Ridículo histórico del Deportivo e inundaciones en A Coruña

El periódico del 11 de mayo de 1998 llevaba a su portada el ridículo histórico del Deportivo, humillado por el Compos en Riazor, un senador argentino se interesa por el modelo Reiriz de contrato matrimonial, el papa Juan Pablo II beatificó ayer a una monja salesa ferrolana, el tranvía de A Coruña celebró su primer aniversario con cerca de 150 pasajeros y las fuertes tormentas de viento y lluvia causan problemas en A Coruña.

Los espectadores que acudieron al partido en Riazor tuvieron que seguir el encuentro con paraguas / Pedro Puig

La fuerte lluvia desbordó los sumideros en A Coruña y Ferrol

Las fuertes lluvias caídas en Galicia provocaron problemas en los sumideros de varias calles de A Coruña y Ferrol. Las tapas del alcantarillado saltaron al no poder recoger toda el agua que caía. Según Aguas de La Coruña, las calles que registraron problemas fueron la ronda de Nelle, la de Outeiro, Cuatro Caminos y Sánchez Bregua. Además, la A-50 entre A Coruña y Santiago, a su paso por Culleredo, sufrió retenciones debido a una inundación.

Naybet se anticipa al meta compostelanista Rafa en la jugada que supuso el 1-2 / Pedro Puig

Más patético, imposible

El Deportivo cayó en Riazor por 2-6 frente al Compostela, en un partido en el que la afición consideró que los jugadores habían mancillado la blanquiazul. Hacía más de 40 años que los coruñeses no recibían seis goles en el estadio. Sin concentración, sin orden táctico, sin ganas, sin vergüenza, la escuadra de Corral se desplomó como un pelele, señala la crónica.

La cantante israelí Dana Internacional, con la canción "Diva", se emocionó mucho al conocer su triunfo en el festival



La cantante israelí transexual venció en el Festival de Eurovisión

Dana International, con la canción "Diva", venció el Festival de Eurovisión con 174 puntos. En segundo lugar quedó el Reino Unido con el tema "Where Are You" de Imaani, seguido de Malta, con Chiara y "The one that I love". La votación, en la que por primera vez se usó el televoto del público, ha sido una de las más reñidas de la historia del festival. España estuvo representada por Mikel Herzog y "Qué voy a hacer sin ti", que no pudo pasar del puesto 16.