Hace 25 años | Restos romanos en Los Cantones y premio a Songo'o por sus valores

"UN CONCEJAL SOLO NO TIENE PRÁCTICAMENTE NADA QUE HACER". Nada más empezar el pleno extraordinario de la Corporación Municipal de La Coruña, el concejal señor Arenas Quintela preguntó si se iba a incluir en el orden del día un informe sobre la construcción de la presa de Cecebre. Al contestársele que no, don Fernando Arenas abandonó el salón de sesiones. Anunció a los periodistas: "No es una dimisión definitiva, no volveré mientras en el orden del día de un pleno municipal sea ordinario o extraordinario no figure este asunto". Sobre si se plantea presentarse a la reelección dijo: "No, el tiempo que he estado me ha servido de experiencia. Las he pasado negras en el Ayuntamiento porque un concejal solo no tiene prácticamente nada que hacer". CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA FALANGE EN LA CORUÑA. Se celebró con diversos actos políticos la XL conmemoración de la fundación de la Falange Española. Presidió el gobernador civil, don Miguel Vaquer Salort.