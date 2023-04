Hace 25 años: La plaza de María Pita de A Coruña casi se desploma sobre el parking

El periódico del 15 de abril llevaba a su portada que la Policía Local multiplica el control a los conductores, las obras de María Pita corrigen las grietas provocadas por la antigua pavimentación, las termitas obligan a cerrar la catedral de Santiago por primera vez en cuatro siglos, Vázquez pretende que el PSOE rompa el diálogo sobre el pacto local, Pujol lamenta el atasco "autonómico" y coincide con Aznar en la política general, y los cuartos de final de la Copa Davis están cada vez más cerca de A Coruña.

Las obras en María Pita / Pedro Puig

Un gasto extra de cincuenta millones evitó el desplome de la plaza de María Pita

El Ayuntamiento autorizó la ejecución de un proyecto de emergencia para eliminar las grietas de todos los capiteles de los pilares, reforzar la estructura del subterráneo y garantizar la estabilidad del conjunto para evitar el colapso de la plaza. Las obras realizadas elevan a 278 millones el coste total de los trabajos de reforma de la plaza, pues a los 228 en los que se adjudicó la obra hay que sumar los cincuenta del proyecto de emergencia.

Vivienda de Casares Quiroga en Panaderas



De vivienda de Casares Quiroga a Museo de la República

La vivienda en la que residió Casares Quiroga, el republicano coruñés más relevante del siglo XX, se convertirá en un museo de las ideas que defendió. El alcalde anunció justo en el día en que se celebraba el 67 aniversario de la proclamación de la II República, la cesión por parte de un particular del número 12 de la calle Panaderas, donde también vivió otra coruñesa universal: María Casares, hija de Santiago Casares Quiroga.

Trabajos un muro de Alfonso Molina / Pedro Puig

La lluvia impidió iniciar las obras del viaducto de Alfonso Molina

La lluvia frenó a los operarios y la intensa tormenta que cayó durante toda la mañana en A Coruña impidió iniciar los trabajos de construcción del viaducto que unirá el final de la avenida de Alfonso Molina con la boca del puente del Pasaje. Lo que hicieron los obreros fue trabajar en la construcción de un muro a pocos metros de la glorieta del puente.

Operarios contra los insectos en la catedral / Jorge Leal

La catedral de Santiago cierra sus puertas por primera vez en cuatro siglos

La catedral de Santiago ha tenido que cerrar sus puertas por primera vez en 400 años debido a una plaga de polillas y termitas. Las actuaciones que se llevarán a cabo en la basílica comprenden la erradicación de estos insectos y también la restauración de zonas como el altar mayor, el baldaquino y varias capillas. La Consellería de Cultura y Caja Madrid destinarán 22,5 millones de pesetas a las labores de desinsectización y más de sesenta para la restauración de la catedral de Santiago.

Niños comen aperitivos en un banco de A Coruña

El consumo excesivo de gusanitos puede provocar obesidad infantil

El consumo de los aperitivos gusanitos es aceptable siempre que no se abuse. Esta es la principal conclusión del análisis de siete conocidas marcas de gusanitos que publica en su número de abril la revista "Consumer". Según esta revista, "se trata de un producto a base de maíz que añade aceite o grasa vegetal y sal y que llega al consumidor higiénicamente correcto, es calórico y no contiene colesterol debido a su origen vegetal". Pero el análisis también detectó la presencia de un aditivo no autorizado, el glutamato, en los "Gusanitos" de Risi, "Super Manchitos" de Tosfrit, "Rufinos" de Crecs y "Grefusitos" de Grefusa.

Los jugadores esperan a que chegue el chófer / Pedro Puig

La desorganización retrasó la vuelta a Riazor

Tras la paliza del entrenamiento, los jugadores del Deportivo estaban deseando regresar a Riazor, pero todavía tardaron un buen rato. La escasa duración del entrenamiento sorprendió al conductor del autocar y cuando concluyó la sesión el autobús estaba allí pero el chófer estaba ausente. Los jugadores aguardaron con rostros cansinos el regreso del conductor y ante el intenso frío algunos optaron por calentar los músculos, e incluso algunos emularon el anuncio de Nike en el que internacionales brasileños pelotean en un aeropuerto mientras aguardan la salida de su vuelo. Dani Mallo, al que le debe gustar bastante el spot, lanzó un balón a Mauro Silva, que controló entre risas y vio como después se sumaba Donato a pelotear. Mientras, Paco, apasionado de los coches, se subió al autobús y desde el asiento del conductor comentó aspectos mecánicos con sus compañeros.

Plantilla del Calasancias

Las primeras de la clase

Las jugadoras del Calasancias solo han perdido un partido en lo que va de temporada y afrontan los últimos cuatro previos a la fase de ascenso con el objetivo de que un equipo coruñés retorne a la categoría de plata nacional. Esta temporada el equipo que entrena Javier Riestra no quería ceder ni un punto después de que el año pasado no pudiera acceder a la fase de ascenso por escaso margen. De esta manera, en esta liga regular solo perdieron un partido, ante el Mercedarias de Ferrol.