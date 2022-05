Hace 25 años: El marcador de Riazor, una "bestia" en pruebas

El periódico del 5 de mayo de 1997 llevaba a portada una investigación a los jubilados de Lugo de la Seguridad Social, la muerte de un joven en Cambre al incendiarse la vivienda que ocupaba y la intención de Djukic de acatar las decisiones y cumplir su contrato con dignidad.





Las niñas gallegas siguen encargándose de poner la mesa y hacer la cama

Rita Radl Philipp ha sido la encargada de coordinar la obra publicada por la Universidad de Santiago "Mujeres e institución universitaria en Occidente", un trabajo que intenta discernir cuáles son los procesos determinantes en la construcción social de género. Uno de los puntos más ambiguos es el referido a la segregación de tareas y habilidades. La tarea más habitual es hacer la cama, actividad que realizan el 95,6% de las jóvenes consultadas, frente al 62,5 de los varones. Las niñas ponen y recogen la mesa en un 85,9% de los casos mientras que el número de hombres que realiza esta tarea se reduce a un 59%.





El mantenimiento de Riazor costaría al Deportivo más de 3.000 millones

Deportivo y Ayuntamiento no parecen encontrar la sintonía necesaria en unas relaciones que, en principio, deberían ser lógicas y normales entre ambas instituciones. Augusto César Lendoiro mantiene que la colaboración del municipio hacia su entidad es "casi nula" pero la realidad es que las arcas municipales siguen desembolsando cantidades importantes en beneficio del propio Deportivo. El "nuevo" Riazor costaría al Deportivo, desde la llegada de Lendoiro a la presidencia, algo más de tres mil millones de pesetas, si el club fuese propiatario del estadio herculino. El mantenimiento y la remodelación del recinto herculino está siendo costeado en su totalidad por el Ayuntamiento de La Coruña.









El marcador de Riazor es una "bestia" en pruebas

Mucho llovió ya desde los tiempos en los que el encargado del marcador tenía que escalar una torreta para encajar las tablitas de los números cada vez que había un gol en Riazor. Con la introducción de la informática, llegaron los marcadores electrónicos, que poco a poco han ido evolucionando hasta encontrarnos con máquinas capaces de ofrecernos mil y una opciones de cara a lucirse ante los espectadores. La construcción de la grada e Pabellón llevo consigo la inauguración de un nuevo marcador que, aunque todavía está en una fase de iniciación, ya muestra algunos detalles. Javier Bao, Fernando Hernanz, Mauricio Pérez y Antonio Ulla son los encargados de manejar este utensilio y realizar todos los preparativos.









El Sondeos suma la segunda victoria de la eliminatoria

El Sondeos volvió a sufrir para imponerse al Valls 88-80 en el segundo partido de los play off por el título. Como ya había pasado el día anterior, los coruñeses no se distanciaron en el marcador hasta los últimos minutos, en los que los catalanes acusaron el cansancio y demostraron que no tienen jugadores de recambio.