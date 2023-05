Hace 25 años: El asilo de Monte Alto se irá a Eirís y gran éxito de la marcha en A Coruña

El periódico del 17 de mayo de 1998 llevaba a su portada que el asilo de Monte Alto se trasladará a Eirís, cientos de coruñeses visitaron la nueva plaza con la estatua de María Pita y el Deportivo despide la Liga con una victoria por 0-3 en su visita a Gijón.

La recalificación del solar de Adelaida Muro donde está el asilo permitirá financiar las obras de construcción de las nuevas instalaciones

El asilo de Monte Alto será trasladado a un solar de 18.000 metros cuadrados en Eirís

El asilo de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados se trasladará de Monte Alto a Eirís. El Gobierno municipal ya aceptó la alegación presentada a la revisión del Plan General por la congregación, que lejos de perseguir un beneficio económico a través de esta operación, quiere reubicar a los ancianos (en la actualidad atiende a unos 170 en las instalaciones de Adelaida Muro) a un edificio moderno que requerirá una inversión próxima a los mil millones de pesetas. El proyecto ha recibido el apoyo personal de los hermanos José María y Vicente Arias Mosquera, vicepresidentes ejecutivos del Banco Pastor. La demolición del asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados permitirá urbanizar la parcela de siete mil metros cuadrados para aumentar la oferta urbanística de la zona.

Rodríguez Pardo descarta presentarse a las elecciones primarias de A Coruña

El abogado coruñés y actual presidente del Consejo General de la Emigración, José Luis Rodríguez Pardo, rechaza que vaya a ser el rival del alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, en las elecciones primarias del partido para elegir el candidato del PSdeG a la Alcaldía herculina: "Ni se me ha pasado por la cabeza asumir el papel, ni me creo el mejor candidato posible para ello, ni, mucho menos, me hallaría respaldado o apoyado por el alcade de Santiago".

Jefferson Pérez encabezando el primer grupo por delante del polaco Robert Korzeniowski y del español Valentín Massana

El campeón olímpico Jefferson Pérez se impuso en el Gran Premio "Cantones"

El ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón olímpico de los 20 kilómetros marcha en Atlanta 96, se proclamó vencedor del XII Gran Premio Internacional "Cantones de A Coruña", al imponerse al guatemalteco Julio R. Martínez y el mexicano Joel Sánchez. Durante la prueba, el presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Sergio Vázquez, destacó el alto nivel de participación en el gran premio así como la respuesta del público coruñés, que "un año más ha acudido a animar a los atletas y a demostrar el interés de la ciudad por este deporte".