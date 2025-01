La gripe da una tregua en A Coruña: los ingresos hospitalarios bajan un 25% en una semana

No se sabe si es remisión o calma antes de la tormenta, pero lo cierto es que la gripe está dando una tregua en A Coruña. En una semana en la que se preveía el pico, los ingresos hospitalarios en el Chuac han descendido un 25% en los últimos siete días.



A día de este lunes, había 32 pacientes ingresados por gripe en el hospital coruñés, frente a los 45 del lunes anterior. Todos eran cuadros de adultos en hospitalización convencional.En cuanto al covid, se mantienen cuatro ingresados como la semana previa.



“Estamos bastante planos. No quiere decir que no pueda volver a crecer, pero no tenemos una situación de incremento ahora mismo”, explica el subdirector de Hospitalización y Urgencias del Chuac, Álvaro Mena.

Los virus pediátricos, a raya

También se mantienen en una situación de estabilidad los virus de los niños. Las urgencias pediátricas en el hospital coruñés superaron el centenar este pasado fin de semana, pero desde el Chuac aseguran que son cifras normales para esta época del año.

"Las asistencias a urgencias pediátricas están en una situación estable. Obviamente todo el invierno tenemos más demanda que en otros períodos del año", explica Mena.

Respecto al virus respiratorio sincitial (VRS), el subdirector de Urgencias indica que se registra un leve descenso. "Y de gripe y covid en niños tampoco estamos viendo muchísimo más. Crece un poquito en todo el área, pero no de una manera desmedida", zanja el médico.