El gran 'Independence of the Seas' hace la primera de sus dos escalas en A Coruña en una semana

El gran crucero 'Independence of the Seas', de Royal Caribbean, hizo este jueves la primera de las dos escalas que le traerán hasta A Coruña en solo dos semanas.

Procedentes de Funchal (Portugal), y con destino en Southampton, los más de 4.000 viajeros del barco, de 338 metros de eslora, pudieron disfrutar de un buen día para hacer turismo por A Coruña antes de embarcar de nuevo a partir de las 18.00 horas.

Esta es la primera llegada de mayo del 'Independence of the Seas', que el próximo jueves, día 29, volverá a la ciudad con otro recorrido y horario. Según las previsiones de la Autoridad Portuaria de A Coruña, el barco llegará a las tres de la tarde y partirá a las once de la noche.

El paso del 'Independence of the Seas' se enmarca en un gran mes de mayo para el turismo de cruceros en A Coruña, en el que el Puerto prevé recibir a 50.000 viajeros en 22 escalas. Tras la de este jueves, este viernes llegará el ‘AidaSol’; el 26, el ‘Ventura; y el 27 habrá una triple escala, la del ‘MS Sirena’, ‘Arvia’ y ‘Europa’. Para concluir el mes, el día 29 será el momento de recibir de nuevo al 'Indepence of the Seas', que llegará junto al ‘Silver Spirit’.