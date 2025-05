El puerto recibirá en mayo a 50.000 viajeros y un buque que nunca navegó por A Coruña

Más de 50.000 personas pasarán por el puerto de A Coruña este mes. Llegarán a bordo de 22 cruceros –una cifra sujeta a cambios de última hora–, entre los que se encuentra una curiosa escala. Se trata del ‘Carnival Miracle’, que atracará en el muelle de Calvo Sotelo Sur el 13 de mayo, mismo día que partirá hacia el puerto de Bilbao.



Este buque, de 292 metros de eslora y capacidad para 2.680 pasajeros, se construyó en 2004 y cuenta con una variedad de comodidades y actividades, entre las que se incluyen suites, restaurantes y entretenimiento. Suele navegar por la Riviera Mexicana, Alaska y Hawái, y, desde luego, nunca antes lo había hecho por aguas coruñesas.



En lo que va de mes cuatro barcos han pasado ya por el puerto, y hoy será el turno del ‘Mein Schiff 2’, que atracará en el muelle de Trasatlánticos. Mañana llegará el ‘World Traveller’ y el jueves el ‘Seadream II’. Ya el domingo, día 11 de mayo, arribará en el muelle de Trasatlánticos el ‘Costa Favolosa’, para dar paso, el 13, al mencionado ‘Carnival Miracle’. Este no llegará solo, y es que será una jornada de triple escala: en Calvo Sotelo Norte estará el ‘Island Sky’ y en Trasatlánticos, el imponente ‘Arvia’.



El 14 de mayo el puerto acogerá la llegada de ‘Le Lapérouse’; el 15, el ‘MS Vista’; el 22, el ‘Independence of the seas’; el 23, el ‘AidaSol’; el 26, el ‘Ventura; y el 27, otra triple escala, la del ‘MS Sirena’, ‘Arvia’ y ‘Europa’. Para concluir el mes, el día 29 habrá doble visita, la del ‘Silver Spirit’ y, de nuevo, el ‘Independence of the seas’.

Estas 22 escalas llegan tras un mes histórico para la dársena de A Coruña, que el 22 de abril acogió una quíntuple escala solo superada por otra de seis buques en mayo de 2014. Solo en esa jornada pasaron por el puerto 11.000 personas.